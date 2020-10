Open House Napoli, oltre 8 mila visite per il Festival dell’Architettura e del Design

Si chiude con oltre 8 mila visite la seconda edizione di Open House Napoli, il Festival dell’Architettura e del Design che ha coinvolto e animato nel weekend tutti i quartieri di Napoli aprendo ai cittadini le porte di 130 luoghi, percorsi, eventi e laboratori KidS.

Dalla Mostra d’Oltremare al Parco dei Camaldoli, tra case private ed edifici storici, da Napoli Est a Scampia percorrendo le strade del Cavone, passeggiando tra i palazzi Liberty del Vomero o scoprendo l’architettura inseme ai più piccoli: migliaia di napoletani si sono riappropriati con passione - e con grande senso di responsabilità - di una città a lungo negata.

“È stata un'edizione faticosa e sicuramente coraggiosa, realizzata grazie alle centinaia di volontari che sono il volto e il cuore di OHN e che ha visto al nostro fianco i cittadini, compagni di viaggio curiosi, appassionati e responsabili” affermano i direttori Alessandra Thomas e Stefano Fedele. “Se la prima edizione ci ha sorpresi per la straordinaria risposta della città, la seconda è stata anche la conferma della capacità di Open House Napoli di mettere in rete le tante energie e professionalità che architetti, amministrazioni pubbliche, imprese, associazioni e operatori culturali ogni giorno mettono al servizio dei propri territori: una carica vitale per iniziare a costruire un OHN2021 sempre più ricco e partecipato”.