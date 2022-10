Grande successo per Il fantastico mondo delle zucche alla Mostra d'Oltremare

Grande successo ed un'allegra affluenza alla Mostra d'Oltremare dove, grandi e piccini, continuano a divertirsi con “Fuori di Zucca”. La manifestazione all'aria aperta dove è possibile aggirarsi in un mondo fantastico circondati da migliaia di zucche e tante occasioni di svago. In programma fino al 6 novembre nella meravigliosa atmosfera del Parco Robinson alla Mostra d'Oltremare (ingresso viale Kennedy) e organizzata da Alta Classe Lab, Next Event e We Share, la manifestazione sta portando in città una ventata di spensieratezza per tutte le età. Per i visitatori, nel nome del “fantastico mondo delle zucche”, le forti emozioni di un’area nel verde con campi interamente ricoperti di zucche.

All’interno del Parco i bambini, attraverso un itinerario unico ed emozionante, tra i trattori di paglia, le balle di fieno colorate, gli spaventapasseri e le zucche colorate, in questi giorni sono i protagonisti di tante attività creative e divertenti. Muniti di una piccola carriola rosso, possono passeggiare nei campi, scegliere e raccogliere la zucca da intagliare o decorare negli appositi laboratori attrezzati; ascoltare favole narrate dal "Racconta Storie"; divertirsi e sfidarsi nel labirinto realizzato con balle di fieno e ammirare la straordinaria torre composta da migliaia di zucche alta circa 25 metri. Infine, possono trasferirsi nell’area cooking per ultimare, con l'ausilio di tanti simpatici assistenti o degli stessi genitori, la decorazione di un delizioso biscotto da portare a casa.

A disposizione dei visitatori (che al momento dell'ingresso, a parte la decorazione del biscotto riservata a tutti, devono indicare l'attività didattica scelta in base alle proprie preferenze) c'è anche un'area food per la degustazione e l'acquisto di prodotti e specialità a base di zucca e non solo. Il fantastico campo di zucche prevede anche tante altre simpatiche postazioni con la possibilità di scattare tantissime foto ricordo. L’evento è tranquillamente vivibile anche in caso di pioggia utilizzando le aree coperte e per lo stesso si consiglia di impiegare un abbigliamento adatto.

La mostra è aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 (ultimo ingresso ore 12) e dalle 15 alle 20 e il sabato, la domenica e festivi dalle 10 alle 21 con orario continuato (ultimo ingresso ore 20). Il prezzo d' ingresso è di 13 euro per gli adulti, 10 euro per i bambini dai 3 agli 11 anni. Accesso gratuito con diritto alla raccolta e decorazione di una zucca per i bambini al di sotto dei 3 anni. I biglietti sono in vendita su ticketone.it e go2.it e dal giorno di apertura anche al botteghino sul posto.