Successo per l’evento in favore della Fondazione Santobono Pausilipon targato Rec Group

Grande successo per l’evento di solidarietà in favore della Fondazione Santobono Pausilipon targato Rec Group: la serata di Gala si è svolta il 23 Dicembre al Teatro Posillipo dal tema “La Vigilia della Vigilia di Natale”, ed ha visto sul palco Gigi e Ross con la partecipazione di Simona Amoroso, Direzione Human Resources dell’azienda.

Un appuntamento che da anni sta a cuore alla Rec Group, realtà nostrana leader del segmento energetico e con sedi in tutta Italia, fondata da Andrea Diffido, Alfredo Iorio, Armando Orlando, Vincenzo Guerra, Carmine Cesarano e Raffaele Borzacchiello.

Tra gli obiettivi di Rec Group c’è da sempre la volontà di sostenere iniziative in favore dei bambini meno fortunati e, dopo aver permesso l’acquisto di diverse apparecchiature destinate a cura e assistenza dei piccoli ricoverati nella struttura, anche quest’anno lo staff dirigenziale ha deciso di raggiungere nuovi e importanti risultati.

La serata, che si è svolta in totale sicurezza e rispettando le norme vigenti anti-Covid, è stata ricca di emozioni e ha rappresentato anche una importante occasione per fare il punto sui tanti successi raggiunti in questo anno dall’azienda, e per raccontare la nuove opportunità per il prossimo anno.

Il bilancio dell’evento fatto da Andrea Diffido, socio fondatore Rec Group e presidente Start: “Il Gala La Vigilia della Vigilia di Natale, anche questo anno è stato l'occasione per festeggiare insieme a tutta la famiglia di Rec Group i risultati raggiunti nel corso degli ultimi due anni. Nonostante tutto, noi non ci siamo mai fermati. Siamo tornati con un evento in presenza, in totale sicurezza, per dare riconoscimenti, premiazioni, promozioni ai dipendenti Rec e per le agenzie del gruppo. Sono molto contento per il risultato raggiunto con la nostra raccolta fondi con la lotteria ideata per la serata. Lo scopo dei nostri eventi è soprattutto benefico. Noi di Rec abbiamo scelto anni fa di essere al fianco della Fondazione Santobono Pausilipon, abbracciando la loro causa. Crediamo nella forza delle buone azioni, nel potere dell’aiuto. E, soprattutto, siamo convinti che ognuno, nel suo piccolo, possa fare tanto anche solo con un minimo gesto”.

Felice dei risultati raggiunti Flavia Matrisciano Direttrice della Fondazione Santobono Pausilipon: “Oggi più che mai voglio ringraziare Andrea, Alfredo, Vincenzo, Raffaele e Armando, non solo per quello che hanno già fatto o che stanno facendo per il nostro ospedale ma anche per l’esempio solidale che, come imprenditori ma soprattutto come esseri umani attenti al prossimo in difficoltà, stanno mostrando con azioni concrete ed efficaci. Il Gruppo Rec sostiene ormai da anni la Fondazione Santobono Pausilipon con il nobile scopo di aiutarci nel nostro impegno per il miglioramento della qualità di vita e di cura del piccolo ricoverato e della famiglia che lo accompagna. Un sostegno costante che non è venuto mai meno, neanche nel periodo di lockdown”