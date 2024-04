Subsonica e 99Posse all'Arena Flegrea: doppio concerto per il Noisy Naples Fest

Subsonica e 99 Posse insieme sul palco del Noisy Naples Fest, per un double bill esclusivo. Un doppio concerto, in programma venerdì 12 luglio 2024 all’Arena Flegrea di Napoli, con due tra le più influenti e innovative band italiane. Già disponibili in prevendita sui circuiti ufficiali, dal 15 aprile alle ore 15, i biglietti per assistere ai due concerti.

Per info prevendita: https://bit.ly/Subsonica99Posse_Napoli

Dopo la conclusione della tournée che li ha visti infiammare i palazzetti italiani, i Subsonica annunciano le date de LA BOLLA TOUR, che segna il ritorno sui palchi dei principali festival e delle venue italiane più suggestive. Il nuovo tour, prodotto da Live Nation, partirà il 31 maggio da Livorno e vedrà impegnato il gruppo piemontese in una serie di appuntamenti dal vivo che andranno avanti per tutta l’estate e toccheranno anche la Campania per un unico concerto all’Arena Flegrea. Sarà l’occasione per ascoltare live i brani del nuovo album “Realtà Aumentata”, uscito il 12 gennaio e anticipato dai singoli “Pugno di Sabbia”, “Mattino di Luce” e “Adagio”. Il disco è composto da undici canzoni - scritte nell’arco del 2023 - che hanno assorbito molta realtà nei suoni, nei ritmi e nelle parole.

All’album è seguita la release, il 22 marzo, dell’EP di “Universo”, contenente il singolo originale (quarta traccia di “Realtà Aumentata”) e tre remix a cura di Indian Wells, Ivreatronic e del collettivo Bufufer. L’uscita è accompagnata anche dal videoclip che vede alla regia Gabriele Ottino e Akasha, girato a Torino in ALTEC, il centro d’eccellenza internazionale per i servizi aerospaziali.

Samuel, Max Casacci, Boosta, Ninja e Vicio onorano il traguardo della decima release con un album manifesto che racconta il presente, toccando temi attuali attraverso diversi livelli di lettura, in un universo musicale vario e sorprendente, ma con lo stile inconfondibile che caratterizza il gruppo dal 1996.

In occasione della tappa napoletana de La Bolla Tour dei Subsonica, ci sarà anche il live dei 99 Posse. Il gruppo partenopeo torna a esibirsi all’Arena Flegrea dopo i sold out del 2022 e 2023 che hanno segnato il grande ritorno in città. Con oltre trent’anni di carriera alle spalle celebrati con la pubblicazione dei due inediti “Comanda la gang” e “Nero su bianco” nel 2021 e una lunga stagione di concerti nell’ultimo biennio che li ha riportati al centro del panorama musicale italiano, la band si prepara a tornare dal vivo anche la prossima estate. Luca “’O Zulù” Persico, Massimo Jovine, Marco Messina, Simona Boo con Giuseppe Spinelli (chitarre) e Antonio Esposito (batteria) faranno ballare la platea dell’Arena Flegrea con uno show che si annuncia incandescente. Formazione cult fin dalla sua fondazione, i 99 Posse hanno segnato la storia di un genere, con album pluripremiati come “Curre curre guagliò”, “Cerco tiempo” e “Corto circuito” e migliaia di concerti che hanno cambiato il modo di fare e vivere la musica in Italia e non solo.

Il concerto di Subsonica e 99 Posse all’Arena Flegrea si aggiunge al cartellone della settima edizione del Noisy Naples Fest che ha già annunciato i live di Coez e Frah Quintale l’11 luglio, Ariete il 18 luglio e del cantautore e polistrumentista australiano Xavier Rudd il 9 agosto. Per info: www.noisynaples.com