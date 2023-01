Dopo la ciclabile umana, le strisce pedonali umane con i Cicloverdi Fiab Napoli

Martedì 24 Gennaio alle 18,30, Fiab Napoli Cicoverdi sarà presente in Galleria principe di Napoli presso il Bicycle House per attuare le Strisce pedonali umane insieme ad altre associazioni cicloambientaliste per chiedere più sicurezza e protezione per tutti coloro che scelgono di muoversi a piedi e in bicicletta nel luogo dove sabato 14 gennaio un ciclista é stato travolto da un’auto e trasportato in codice rosso in ospedale.

Questo è solo l’ultimo episodio accaduto nella nostra città tristemente nota per il suo traffico, la carenza di mezzi pubblici, la congestione da traffico e l’aria inquinata. Nonostante ciò pedalare e muoversi con mezzi a basso impatto ambientale, stili di vita che dovrebbero essere valorizzati, premiati e sostenuti, continua ad essere pericoloso, soprattutto in quelle strade dove non ci sono ancora - o non è possibile realizzare - piste ciclabili separate dai veicoli a motore.

Il flash-mob che si svolgerà anche in altre parti d’Italia, in continuità con quanto già fatto a Dicembte con le Ciclabili Umane, ha l’intento di chiedere al Comune di dare sicurezza a chi ogni giorno pratica la mobilità attiva muovendosi a piedi o in bicicletta adottando opportuni provvedimenti per ridurre i flussi automobilistici in città .

L’invito a partecipare a queste pacifica e dimostrativa iniziativa è rivolto non solo a chi ha una bici, ma anche a chi è a piedi, alle famiglie con bambine e bambini per chiedere tutti insieme puna città a misura di persona, con meno auto, più sicura, meno inquinata e quindi più sana e più bella.