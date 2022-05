Street art tour Napoli: Materdei e Rione Stella

Tour dedicato alla street art nei due quartieri napoletani Materdei e Stella.

Attraversiamo i vicoli di Materdei per scoprire street artist come Bosoletti, Blu, Yuri_hoppn e tanti altri.

Lo sapevi che Francisco Bosoletti ha dipinto Partenope, la sirena che ha fondato Napoli, su uno dei palazzi di Materdei?

Perché Yuri Romagnoli utilizza soltanto due colori, e il nero come contorno?

Proseguiamo verso il Rione Stella, scopriamo il murales dedicato a Salvo d'Acquisto, i poster di Diego Miedo, le opere di Zolta e tanti altri.

Risaliamo a Materdei per l'antica strada della "Salute", via Imbriani, dove ci soffermiamo sul murales di Blu sulla facciata dell'Ex Opg e sugli altri murales dipinti lungo lo scalone.



INFO E PRENOTAZIONI:

Appuntamento venerdì 13 maggio alle ore 17e30 all'uscita della stazione della metropolitana Materdei, prenotazione obbligatoria entro giovedì 12 maggio alle ore 13.

Per prenotare contattare il numero 3492949722 tramite sms o WhatsApp, oppure inviare una mail all'indirizzo erika83e@gmail.com indicando nome, cognome, numero di persone e un recapito telefonico.

La visita si svolgerà con un minimo e un massimo di partecipanti, la conferma definitiva verrà data il giorno 12 maggio, in pomeriggio.



Contributo richiesto per la visita guidata: 10 euro a persona.

Itinerario a cura della dott.ssa Erika Chiappinelli, guida turistica abilitata della Regione Campania.

I posti sono limitati per rispettare le norme anti-contagio.