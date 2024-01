Street Art Tour al centro storico di Napoli

La street art nasce a Bristol, in Inghilterra, negli anni '60. A Napoli arriva solo negli anni '90, ma ha una rapida diffusione soprattutto negli ultimi anni.

Molti street artist sono contrari alla musealizzazione e alla mercificazione delle opere, altri lavorano principalmente su commissione o espongono anche nei musei.

Dallo stencil allo spray, dalla poster art alla sticker art, analizzeremo tutte le tendenze recenti.



Appuntamento a Piazza Bellini, accanto alla statua del musicista Vincenzo Bellini. Andremo alla scoperta dei murales del centro antico: vedremo i lavori di Banksy, Exit Enter, Jorit, Trallallà, Aldam, Edoardo Castaldo, Whatifier, Cassandra.parla e tanti altri street artist.

Il tour si conclude nei pressi di Piazza del Gesù Nuovo.

POSTI LIMITATI

INFO E PRENOTAZIONI:

La visita guidata si svolgerà domenica 14 gennaio alle 15, prenotazione obbligatoria entro venerdì 12 gennaio alle 23.



Per prenotare, inviare un SMS o un messaggio WhatsApp al numero 3492949722 oppure una mail all'indirizzo erika83e@gmail.com indicando numero di persone e recapito telefonico.

Contributo richiesto per la visita guidata: 10 euro a persona.

Appuntamento alle ore 15 in piazza Bellini.

I posti sono limitati.

Durata del tour: due ore circa

La visita si svolgerà con un minimo e un massimo di partecipanti e verrà confermato, a seconda del numero dei partecipanti, il giorno che precede il tour, in mattinata.



Itinerario a cura della dott.ssa Erika Chiappinelli, guida turistica abilitata della Regione Campania.