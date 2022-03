Street Art Tour Napoli: Montesanto e quartieri spagnoli

La street art a Napoli si diffonde negli ultimi anni, i murales colorano i vicoli e le porte dei bassi dei quartieri popolari.

Il tour parte da Piazza Dante, attraverseremo insieme la zona di Montesanto e della Pignasecca, dove troveremo opere di Roxy in the box, Ericailcane, Flase, Aldam, Diego Miedo e tanti altri. Proseguiremo, poi, per i vicoletti dei quartieri spagnoli, alla scoperta dei murales dedicati a Maradona, dell'"Ipazia" di Mp5 e la "Tarantina" di Vittorio Valiante. Parleremo dei murales di Cyop e Kaf, che da una decina di anni decorano i muri dei vicoli e le porte dei bassi degli abitanti dei quartieri con immagini di personaggi fantastici. Percorreremo il vico Totò, dedicato all'attore napoletano, e arriveremo al Largo degli artisti, dove Leone Perretti, Fabrizio Esposito, Mario Finardi e tanti altri hanno rappresentato i calciatori, gli artisti e i paesaggi napoletani più importanti. Proprio lì vedremo la splendida "Iside" di Francisco Bosoletti, ispirata alla scultura della Pudicizia di Cappella Sansevero.

Prima di arrivare in via Toledo, dove termina il nostro percorso, avremo modo di apprezzare le opere di San Spiga, di Mario Schiano, nonché la "ciaciona" di Trallallà, icona di napoletanità.



INFO E PRENOTAZIONI:

L'itinerario si svolgerà sabato 5 marzo alle ore 15e30, prenotazione obbligatoria entro venerdì 4 marzo alle ore 13.

La visita si svolgerà con un minimo e un massimo di partecipanti. La conferma definitiva verrà data ai prenotati il giorno 4 marzo, in pomeriggio.

La prenotazione è obbligatoria, per prenotare inviare un SMS o un WhatsApp al numero 3492949722, oppure una mail all'indirizzo erika83e@gmail.com , indicando numero di persone e recapito telefonico.

Contributo richiesto per la visita guidata: 10 euro a persona

Tour con auricolari sanificati (al raggiungimento di un certo numero di partecipanti) per mantenere più facilmente il distanziamento.

Appuntamento alle ore 15e30 in piazza Dante, accanto al monumento di Dante Alighieri.

Itinerario a cura della dott.ssa Erika Chiappinelli, guida turistica abilitata della Regione Campania.

Posti limitati

Durante il tour è obbligatorio mantenere il distanziamento e indossare la mascherina.