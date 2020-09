Street Art Tour Montesanto e Quartieri Spagnoli

STREET ART a Montesanto e nei Quartieri Spagnoli: due tour in uno!

Appuntamento in Piazza Dante, presso il monumento al poeta. Attraversiamo i vicoli della zona di Montesanto per scoprire street artist come Roxy in the box, Erika&il cane, Flase, Aldam, Ciop&Kaf e tanti altri. Proseguiamo, poi, per i quartieri spagnoli, dove incontreremo opere di artisti come Bosoletti, Luca Carnevale, Exit Enter, Leone Perretti, Fabrizio Esposito, Salvatore Iodice e tanti altri.

INFO E PRENOTAZIONI:

L'itinerario si svolgerà domenica 27 settembre settembre alle ore 10e30, prenotazione obbligatoria entro venerdì 25 settembre alle ore 23.

La visita si svolgerà con un minimo e un massimo di partecipanti.

Per prenotare contattare il numero 3492949722 (anche sms o wapp) oppure inviare una mail all'indirizzo erika83e@gmail.com indicando numero di persone e recapito telefonico.

Contributo richiesto per la visita guidata: 10 euro

Appuntamento alle ore 10e30 in piazza Dante, accanto al monumento di Dante Alighieri.



Itinerario a cura della guida turistica abilitata della Regione Campania Erika Chiappinelli.



I posti sono limitati per rispettare le norme anti-contagio.

Durante il tour è obbligatorio mantenere il distanziamento.

Obbligatorio portare con sé la mascherina.