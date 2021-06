Street art tour a Montesanto e nei Quartieri Spagnoli

STREET ART a Montesanto e nei Quartieri Spagnoli!

offerta speciale: due tour in uno!

Appuntamento in Piazza Dante, presso il monumento al poeta. Attraversiamo i vicoli della zona di Montesanto per scoprire street artist come Roxy in the box, Ericailcane, Flase, Aldam, Ciop&Kaf e tanti altri. Proseguiamo, poi, per i quartieri spagnoli, dove incontreremo opere di artisti come Bosoletti, Luca Carnevale, Exit Enter, Leone Perretti, Fabrizio Esposito, Salvatore Iodice e tanti altri.

INFO E PRENOTAZIONI:

L'itinerario si svolgerà domenica 6 giorni alle ore 10, prenotazione obbligatoria entro venerdì 4 giugno alle ore 23.

La visita si svolgerà con un minimo e un massimo di partecipanti.

Per prenotare contattare il numero 3492949722 (anche sms o wapp) oppure inviare una mail all'indirizzo erika83e@gmail.com indicando numero di persone e recapito telefonico.

Contributo richiesto per la visita guidata: 10 euro a persona

Tour con auricolari sanificati (al raggiungimento di un certo numero di partecipanti) per mantenere più facilmente il distanziamento.

Appuntamento alle ore 10 in piazza Dante, accanto al monumento di Dante Alighieri.



Itinerario a cura della guida turistica abilitata della Regione Campania Erika Chiappinelli.

I posti sono limitati per rispettare le norme anti-contagio.

Durante il tour è obbligatorio mantenere il distanziamento e indossare la mascherina.

link dell'evento: https://fb.me/e/RY0pA4Lg

