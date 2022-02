Street art tour Napoli Chiaia e visita alla mostra al PAN

La street art arriva dai muri delle strade di Napoli al PAN - Palazzo delle Arti.

Artisti come Roxy in the box, Trallallà e Luciano Ferrara espongono le proprie opere nella mostra "Dalla Napoli di Keith Haring ai giorni nostri" , insieme ad alcune opere dell'artista statunitense Keith Haring.

Prima di visitare la mostra, percorreremo le strade del quartiere Chiaia, alla scoperta dei murales di Flase, Coloranardi e tanti altri.



Appuntamento sabato 26 febbraio alle 10 in piazza dei Martiri, prenotazione obbligatoria tramite email all'indirizzo erika83e@gmail.com oppure tramite sms o whatsapp al numero 3492949722. La prenotazione deve avvenire entro le ore 23 del giorno giovedì 24 febbraio.

Obbligatorio super green pass e mascherina ffp2 per l'accesso al museo PAN

Costo del tour guidato: 10 euro a persona (biglietto di ingresso al PAN escluso)

durata del tour: due ore circa

Il tour è curato dalla dott.ssa Erika Chiappinelli, guida turistica abilitata della Regione Campania.

POSTI LIMITATI

costo del biglietto di ingresso al PAN: Intero 10 euro / Ridotto 6 euro