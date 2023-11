Strane Coppie 2023, donne, visioni, guerra: al via con Virginia Woolf & Susan Sontag

“Scrivere dal Mondo: donne, visioni, guerra” è il tema della quindicesima edizione di Strane Coppie, festival che si sviluppa in un ciclo di incontri, dal 5 ottobre al 14 dicembre, e che si terrà a Napoli, nella prestigiosa sede del MUSAP – Museo Artistico Politecnico di Napoli.



Mai come ora, temi importanti di ogni tempo, la guerra, il destino delle donne e i loro diritti, la loro voce e la nostra capacità di avere visione (e visioni), tornano al centro della scena.



Giovedì 9 novembre 2023, h 18



MUSAP – Museo Artistico Politecnico di Napoli

Palazzo Zapata, 2° Piano – Piazza Trieste e Trento, Napoli



Scrivere dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna

Virginia Woolf & Susan Sontag

Giovanna Granato e Giuliana Misserville

coordina Antonella Cilento

letture di Fabio Cocifoglia

musica di Paolo Coletta



Le protagoniste di questa Coppia sono lontane nello spazio e nel tempo ma vicine per lingua e vocazione: i Diari di Virginia Woolf, che da alcuni anni Giovanna Granato sta traducendo, dialogano a distanza con i diari di Susan Sontag. Entrambe saggiste, entrambe romanziere: Woolf scrive della seconda guerra mondiale, Sontag, che è anche regista e giornalista, è testimone del conflitto in Vietnam.



In Davanti al dolore degli altri Susan Sontag parte, per riavvolgere intera la storia delle guerre e della loro rappresentazione nel Novecento, proprio da Le tre ghinee, il saggio che Virginia Woolf scrisse contro la guerra.



Le foto che Woolf osservava considerandole come un deterrente immediato a ogni possibile nuova formulazione di guerra, partendo dall'idea che se la guerra è lontana noi non la immaginiamo e le foto ci riportano immediatamente al suo orrore e alla necessità che nessuna altra guerra avvenga mai, sono riosservate da Sontag con la consapevolezza, come scrive, che oggi nemmeno i pacifisti sperano nella fine di ogni guerra e che le immagini sono di continuo tradite da didascalie che attribuiscono lo scatto alle responsabilità di una parte o dell'altra.