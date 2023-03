Storie di Pandemia: incontro alla Fondazione Sudd

Pandemia, covid, parole forse mai utilizzate prima che negli ultimi anni addirittura diventano protagoniste di un nuovo filone letterario. Alla sofferenza per la malattia fa da contraltare una sorta di resurrezione. Rapporti umani, medici, infermieri, pensieri intimi, la paura di non farcela e l'inizio di una seconda vita, sono tutti elementi che verranno approfonditi in Storie di Pandemia, oggi - presso la Fondazione Sudd, da chi ha vissuto, scritto e ragionato sul "mondo" covid.

Il presidente Antonio Bassolino siederà accanto all'ingegnere Felice Campobasso, autore del libro La Fenice e a Ciro Tremolaterra, autore del libro A un metro di distanza. Con loro il medico ospedaliero Luigi Ferrara, la musicista e insegnante Chiara Mallozzi. A guidare il dibattito la giornalista Taisia Raio.

L'incontro - gratuito ed aperto al pubblico - avrà inizio alle ore 17.30.