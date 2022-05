Storie di bambini qualunque: mostra personale di Maria Manna

Inaugura sabato 7 maggio presso Lineadarte Officina Creativa in via San Paolo 31 Napoli, la mostra personale di Maria Manna "Storia di bambini qualunque" la mostra é curata da Giovanna Donnarumma e Gennaro Ippolito , il racconto e la narrazione dell'esposizione è lasciato all'autrice nello spirito e negli intenti dello spazio espositivo.

"L'immagine dall'esterno viene sempre da una seconda immagine proveniente dall'interno. L'immagine reale che abbiamo è una mescolanza dell'immagine reale e di quella condizionata dalla nostra umanità” (Il linguaggio dell'Es G. Goddreck).

Continua così la ricerca del viaggio interiore e esteriore dell'artista Maria Manna che ancora una volta utilizza la visione “del gioco" attraverso la vita, con mescolanza emotiva e psicologica. La ricerca sembra sempre più un processo di “analisi" percettiva e sensoriale. Alle sue linee tratteggiate con fili di lana, artefici di personaggi e elementi di espressione favolistica si intrecciano tessuti e segni che prendono vita quasi come se fossero rilievi storici che alle radici dell'arte romana creano istantanee di avvenimenti o vere e proprie narrazioni simboliche. Un processo che si relaziona tra i suoi oggetti interni e tutte le vicissitudini di attacco e riparazione esterna. La necessità riparatrice è da sempre all'origine della creatività. Un viaggio in cui, questi ultimi anni, vengono trasformati in favole sentimentali dall'approccio visionario; alla valenza pedagogica e di gioco simbolico. Mondi immaginari che attivano e stimolano aree del cervello nel momento in cui le “bambole" realizzate, con tessuti di riciclo (Tra anni e vite) raccontano di vissuti non sempre facili e razionalmente comprensibili. L'inconscio che a tratti cerca luce nelle parti più consce. Il ruolo del bambino nella società e nel mondo sociale. Immagini che possono apparire caotiche e poetiche al tempo stesso. L'artista si emoziona ed emoziona. Mondi astratti ma pieni di figure che sembrano raccontarci storie che difficilmente le tele tendono a contenere. Ago e filo narratori importanti di temi che provocano forte riflessione.



Maria Manna è un’artista informale, attrice, autrice e regista. Laureata in scenografia all'accademia di Belle Arti di Napoli,con una tesi sperimentale sulla mail art. È una personalità poliedrica: pittura, allestimento, scenografia, costumistica, scrittura creativa, canto, recitazione, teatro, video, performance d'arte. Ha esposto in diverse mostre d'arte a livello nazionale ed internazionale, è vincitrice di premi e concorsi. Organizzatrice e curatrice di mostre d'arte, ha lavorato con ruoli diversi in programmi televisivi, spettacoli teatrali, film, CD musicali, documentari. Presente in rassegne ed eventi d’arte e performativi con interventi al Palazzo Reale, al museo Mann, al PAN e in altri luoghi cittadini di interesse storico, artistico e culturale. Critici d'arte di livello nazionale ne hanno commentato la personalità artistica e le opere. Nei contenuti e nella tecnica. È presente come artista informale, nell'enciclopedia di arte dell'arte contemporanea.