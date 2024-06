"Stop Yulin": a Napoli il corteo promosso da 'Terra Dea comitato ambientalista'

Terra Dea comitato ambientalista promuove il 22 giugno "un corteo per dire STOP YULIN".



"La partenza avverrà da Piazza Garibaldi con arrivo a Piazza Municipio, attraversando c.so Umberto. Manifesteremo contro il festival della carne che si tiene ogni anno a Yulin in Cina, dal 21 giugno e per dieci giorni, dove vengono uccisi oltre 10.000 tra cani e gatti e poi mangiati.

Tutto il mondo si mobilita e noi lo faremo a Napoli il 22 giugno alle ore 11:00 organizzando un corteo che parte da Piazza Garibaldi e arriva a Piazza Municipio. Con noi di Terra Dea, che siamo gli organizzatori, ci saranno diverse associazioni e comitati che hanno aderito a loro e a tutti i cittadini che parteciperanno va il nostro ringraziamento. Sarà un corteo pacifico ma molto significativo, con striscioni, foto e testimonianze di questo massacro. Non vogliamo più sentire le urla di dolore dei cani e dei gatti, dei nostri fratelli animali, sperando che il governo cinese possa abolire questo abominio".

Enrico De Marco

Presidente Terra Dea comitato ambientalista