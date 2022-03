Stop femminicidio: "Amati", l'evento solidale per l'8 marzo

L’8 marzo, negli ultimi anni, sta acquisendo un significato profondamente diverso rispetto al passato. È ancora lunga la strada da fare dal punto di vista legislativo a tutela delle donne che subiscono violenze. Troppe volte le richieste di aiuto restano inascoltate e si perdono nei labirinti burocratici e nel mentre si consumano femminicidi.

L’8 marzo, alle ore 18.30, presso la struttura In Piazza – Galleria dei Sapori di Volla, in via Monteoliveto 14, si terrà l’evento promosso da In Piazza, Il Brigante dei Sapori e La Bulla dal titolo: “Amati”.

Interverranno: Federica Anatrella, psicologa; Ilario Tutucci di In Piazza e Il Brigante dei Sapori; Marco Caramanna in rappresentanza della Fondazione “In Nome della Vita”. Ci saranno i saluti del sindaco di Volla, Giuliano Di Costanzo, inoltre sarà possibile ascoltare testimonianze dirette. Parte dell’incasso della serata di In Piazza – Galleria dei Sapori e de Il Brigante dei Sapori, sarà devoluto in beneficenza alla Fondazione “In Nome della Vita” che si occupa dall’aiuto e sostegno di donne in gravi in difficoltà.