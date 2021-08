Le Stelle di Oplonti: musica, arte e cultura a Torre Annunziata

Prezzo non disponibile

“Le Stelle di Oplonti” tornano a brillare. Venerdì 13 e sabato 14 agosto si svolgeranno le iniziative organizzate dal comune di Torre Annunziata.

«Si tratta di iniziative fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale – affermano gli assessori Luigi Cirillo, Luisa Refuto e Anna Vitiello -. La riqualificazione delle rampe cittadine, luoghi di profonda identità socio-culturale, e l’illuminazione dei silos come potenziale attrattiva turistica sono alcuni degli obiettivi che ci siamo prefissati. Auspichiamo che l’appuntamento “Le Stelle di Oplonti” possa essere un’occasione per ritrovare il legame con la nostra terra».

Venerdì 13, a partire dalle ore 19, le rampe che dal corso cittadino conducono al porto, si vestiranno di nuova luce e rievocheranno le tante forme d’arte e creatività che sono patrimonio del territorio. Si inizierà con Discesa Equipaggi, che diventerà spazio artistico pronto ad accogliere i versi della scrittrice oplontina Maria Orsini Natale. A partire dalle ore 22, i silos dello scalo portuale faranno da supporto per video-proiezioni che ripercorreranno la storia, le tradizioni, la cultura e il patrimonio archeologico di Torre Annunziata. Ospiti della serata il gruppo musicale “Onda Nuove String Quartet”, la compagnia teatrale di Nando Zanga, Ferdinando Guarino e Filippo Vitiello.

Sabato 14 agosto, dalle ore 19,30 alle ore 21,30, si svolgerà l’iniziativa “Invita un ospite al Museo”, in collaborazione con Ospitalità Diffusa – AreV-Od, Archeoclub sez. “Mario Prosperi”, Gruppo Storico Oplontino e Centro Studi Storici “Niccolò D’Alagno”. Verranno effettuate visite guidate al Museo dell’Identità con interventi musicali dal vivo. Per l’accesso sarà obbligatorio esibire il “Green Pass” ed un documento di riconoscimento. Per info e prenotazioni è possibile contattare il numero 333.30.78.635 oppure inviare una mail all’indirizzo ospitalitadiffusaod@gmail.com.