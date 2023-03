Cabaret di Stefano di Clemente al Teatro Lazzari Felici

Ricca di novità la terza edizione della rassegna A teatro con gusto dell'Associazione Insolitaguida Napoli, al Piccolo Teatro dei Lazzari Felici. Ogni sabato sera (e non solo) uno spettacolo differente ma sempre all'insegna della napoletanità, del divertimento.

Sabato 1 Aprile 2023 ore 21:00, uno spettacolo di cabaret tutto da ridere!

Il comico Stefano De Clemente, vincitore del premio Troisi, racconta in modo autoironico la sua vita da grande: quando a soli quarant’anni decide di andare a vivere da solo e fa un bilancio sull’amore.

L’amore verso la mamma, l’amore per la libertà dopo il Covid, l’amore per gli amici e ma soprattutto l’amore per la propria anima gemella, un amore che con il tempo ha perso il suo valore rispetto a quello che ad esempio legava i nostri nonni.

Nel corso della serata com'è nostra abitudine sarà servita ai tavoli una degustazione di cucina tipica napoletana accompagnata a un buon bicchiere di vino, ideale per il tono della serata.



Per prendere parte all'evento a numero chiuso (pochi posti a sedere) è necessario prenotare chiamando o whatsappando il 3500121224 oppure tramite il sito web del teatro