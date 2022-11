Il mio concerto: doppia data per Stefania Lay al teatro Troisi

Stefania Lay, tra le artiste più seguite e amate del genere neomelodico, torna sul palcoscenico, e lo fa con il grande orgoglio che l’ha sempre contraddistinta facendole guadagnare l’appellativo di “primadonna” del panorama musicale partenopeo.

“Il mio concerto”, questo il titolo dell’evento quasi sold out che si svolgerà in due serate (il 14 e 15 dicembre) presso il teatro Troisi di Napoli.

“Sono orgogliosa del mio percorso: se potessi tornare indietro nel tempo rifarei tutto tal quale – dichiara la cantante, autrice ed attrice -. I miei brani, i miei successi, il clamore legato al mio ritorno sulla scena dopo una lunga pausa, il progetto de “Le Neomelodiche”, lo devo alla mia voce, al mio impegno e ai miei fan”. “Ho avuto modo di rivederli in occasione del concerto de “Le Neomelodiche” svoltosi ad aprile scorso – continua -, ma sento il bisogno di “dialogare” con loro in un contesto più “intimo”, perciò il concerto è stato organizzato al teatro Troisi, un salotto ubicato in centro città. Avendo meno posti a disposizione ho deciso di organizzare un evento in doppia data. Sono felicissima che ad un mese dal suo svolgimento, il concerto è già quasi sold out!”. "La mia lunga pausa lavorativa e poi quella forzata legata al periodo pandemico sono state per me una grande occasione di riflessione e di maggior presa di consapevolezza. Ho raccolto nuovi spunti e prospettive sia sul mio lavoro che più in generale sulla mia vita, e il mondo in cui viviamo - prosegue -. Torno sul palcoscenico con grande gioia e senso di gratitudine ". “Sono salita sui palcoscenici in tante forme diverse ed è sempre stato bellissimo – conclude Stefania -. Anche stavolta lo sarà!”.