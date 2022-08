Estate a Corte 2022, a Foqus il film di Paolo Sorrentino “È stata la mano di Dio”

Con l’ultimo film di Paolo Sorrentino si chiude la programmazione di agosto di “ESTATE A CORTE”, la rassegna organizzata da FOQUS Fondazione Quartieri Spagnoli di Napoli, in collaborazione con QUORE e il sostegno della Regione Campania, che andrà avanti fino all’11 settembre.

Ecco la scheda del film:

Mercoledì 31 agosto – È STATA LA MANO DI DIO (Italia/USA, 2021, 130’) di Paolo Sorrentino con Toni Servillo, Filippo Scotti (Premio Marcello Mastroianni – Venezia 2021), Teresa Saponangelo (David di Donatello 2022 e Nastro d’Argento 2022), Marlon Joubert, Luisa Ranieri (nomination David di Donatello 2022 e Nastro d’Argento 2022, Renato Carpentieri, Massimiliano Gallo, Betti Pedrazzi, Biagio Manna, Ciro Capano. Nomination Oscar 2022, 5 David di Donatello 2022 (film, regia, fotografia), 15 nomination David di Donatello 2022 (sceneggiatura, montaggio, produzione), 5 Nastri d’Argento 2022 (film, fotografia), 12 nomination Nastri d’Argento 2022 (regia, sceneggiatura, montaggio), Gran Premio della Giuria alla 78ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (2021), nomination Golden Globe 2022, 2 nomination Premi BAFTA 2022 (film straniero), 3 nomination European Film Award 2021 (film, regia, sceneggiatura).

La manifestazione, curata dal direttore artistico Pietro Pizzimento, in collaborazione con Fabio Gargano e Gaetano Di Vaio, si svolge nella Corte dell’Arte di FOQUS (via Portacarrese a Montecalvario, 69), la Fondazione impegnata in un progetto di rigenerazione urbana per contrastare il fenomeno dell’emarginazione e favorire lo sviluppo socio-economico dei Quartieri Spagnoli e della città.

Apertura ore 20:00

Inizio proiezioni ore 21:00

Ingresso: € 5,00

E' possibile acquistare il biglietto on-line su GO2

Bar Ristorante e Pizzeria a cura di Quore - Servizi e accesso per disabili - Parcheggio interno gratuito per bike e scooter