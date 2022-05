La Stanza delle Meraviglie tour: dalla Basilica dei Misteri al Teatro Trianon Viviani con brindisi

La De Rebus Neapolis organizza in esclusiva un tour magico ed emozionante sempre all'insegna dei celati significati esoterici.

Partiremo da Piazza San Domenico maggiore, centro assoluto del piccolo triangolo alchemico per poi visitare la basilica adiacente, luogo nel quale si celano simboli e messaggi cifrati, non leggibili da occhi profani al mistero. Scopriremo i segreti nascosti nella cinquecentesca cappella di San Giovanni Battista e comla stanza delle meraviglie tour: dalla basilica dei misteri al teatro trianon viviani con brindisiLa Stanza delle Meraviglie tour: dalla Basilica dei Misteri al Teatro Trianon Viviani con brindisie e perché Giordano Bruno cominciò il suo personale percorso iniziatico proprio qui.

Proseguiremo alla volta di largo Corpo di Napoli per conoscere gli antichi culti alessandrini che si svolgevano a cavallo tra il I ed il II secolo d. C.

Continueremo percorrendo il decumano inferiore per raggiungere la porta di Forcella ed i numerosi misteri che avvolgono il più antico dei seggi di Napoli.

Dopo questa esperienza iniziatico, raggiungeremo il luogo eletto della nostra visita, il teatro Trianon Viviani dove vivremo un'esperienza immersiva unica: la Napoli di altri tempi si presenterà davanti a noi "nuda" ed attraverso suoni, colori ed immagini in movimento, potremo perderci per 30 minuti nella "Stanza delle Meraviglie“. Dopo tanta bellezza, ci fermeremo a bere un aperitivo fresco e dissetante per cominciare a vivere a pieno la bella stagione. Per chi non è stanco di emozionarsi di fronte alle bellezze antiche e nuove della nostra città ma soprattutto per chi volesse vivere la magia vera e nascosta non resta altro che prenotare. Un tour da non perdere!

Date:

- SABATO 4 GIUGNO

- DOMENICA 12 GIUGNO

- DOMENICA 26 GIUGNO

SONO IN PROGRAMMA NUOVE DATE!

ALLE ORE 10:30

Durata tour: 2 ore

Luogo d’incontro: Piazza San Domenico Maggiore

Percorso Guidato a piedi, si svolge nel centro storico di Napoli con visita alla Basilica di San Domenico Maggiore, Teatro Trianon Viviani, ultima tappa aperitivo conclusivo.

COSTI TOUR:

-Intero €15

-Ridotto €11 (7 - 17 anni)

-Ridotto studenti universitari €13

(dimostrare iscrizione all'Ateneo)

COMPRESO NEL TICKET:

- Visita guidata con guida esperta di esoterismo e storia.

- Ingresso prenotato teatro Trianon Viviani

- Aperitivo

- Auricolari sanificati.

Prenotazione consigliata veloce e sicura ONLINE:

https://derebusneapolis.com/it/tour-esoterici-napoli/41_La-Stanza-delle-Meraviglie-Tour

- PRENOTAZIONE TELEFONICA OBBLIGATORIA PER CHI NON PRENOTA ONLINE AL SEGUENTE UNICO RECAPITO:

Dalle ore 10.00 alle ore 20,00: 3511258465

Potete inviare messaggi whatsapp anche in altri orari e sarete ricontattati

Whatsapp:3511258465

SCOPRI DI PIÙ:

https://derebusneapolis.com/it/tour-esoterici-napoli/41_La-Stanza-delle-Meraviglie-Tour