Con la testa nella musica: la nuova stagione concertistica dell’Associazione Scarlatti

Diciotto concerti tra ottobre 2023 ed aprile 2024 insieme a decine di ulteriori appuntamenti “collaterali”, tra masterclass, laboratori di formazione per i giovani, rassegne tematiche, iniziative editoriali e attività di tutela del patrimonio musicale della Campania, costituiscono in estrema sintesi la nuova proposta artistica dell’Associazione Alessandro Scarlatti di Napoli. ”Con la testa nella musica” recita il claim scelto per la nuova campagna abbonamenti della prossima stagione musicale, 2023/2024, che affida il suo concerto inaugurale ad Alexander Gadjev, pluripremiato pianista italo-sloveno, in scena a Napoli, mercoledì 11 ottobre 2023 al Teatro Sannazaro, con un intenso e ricercato programma musicale che unisce brani di Bach, Franck, Bauer, Chopin, Mussorgsky.

E’ solo l’inizio di una stagione ricca ed eterogenea per l’ente musicale fondato 105 anni fa da Emilia Gubitosi, e oggi presieduto da Oreste de Divitiis per la direzione artistica del Maestro Tommaso Rossi. Una stagione che, tra il Teatro Sannazaro, il Teatro Acacia e il Teatro Mercadante, accoglierà fino al prossimo 18 aprile 2024 grandi protagonisti della scena musicale italiana e non, con appuntamenti di grande rilievo che vanno - solo per fare qualche nome - dai concerti dell’Orchestra del Mozarteum di Salisburgo diretta da Luigi Piovano a quelli dell’Orchestra di Padova e del Veneto diretta da Alessandro Cadario con Leonora Armellini al piano, di Alexander Lonquich, Nicola Piovani, Richard Galliano, Alexander Romanovsky, dell’ Orchestra La Filharmonie diretta da Nima Keshavarzi con Enrico Bronzi al violoncello, dell’ensemble Ars Ludi, de I Solisti Aquilani, e, tra gli artisti napoletani, del chitarrista Aniello Desiderio, della Cappella Neapolitana diretta da Antonio Florio con il tenore inglese Ian Bostridge, dell’Ensemble Barocco di Napoli con un concerto incentrato sull’opera di Georg Philipp Telemann.

Grande soddisfazione esprime il Presidente Oreste de Divitiis: «La nuova stagione che si presenta è importante e varia, includendo la partecipazione oltre che di prestigiosi solisti e complessi da camera anche di ben 6 orchestre di grande livello. Avremo il coinvolgimento di sedi e teatri diversi: Il Sannazaro, l’Acacia e il Teatro Mercadante. La Scarlatti vuole sempre più allargare la sua attività a varie aree della città, oltre che della provincia e della Campania tutta».

Un impegno che l’Associazione Alessandro Scarlatti persegue con il sostegno di numerose istituzioni, pubbliche e private, che vanno dal MiC – Ministero della Cultura, alla Regione Campania, al Comune di Napoli, alla Città Metropolitana, fino ad Intesasanpaolo, Seda Group, Moccia, Caronte e Unione Industriali di Napoli.

“Una sinergia preziosa che ci consente – sottolinea il direttore artistico Tommaso Rossi – di sostenere una stagione musicale di grande rilievo, caratterizzata dalla estrema varietà nella proposta musicale che dal barocco al jazz, dalla musica da camera al repertorio sinfonico, dal grande virtuosismo romantico alla musica di oggi, si offre a più punti di vista, andando a sollecitare il potenziale interesse di un pubblico sempre più ampio e trasversale”.

Informazioni: www.associazionescarlatti.it

Programma:

Mercoledì 11 ottobre 2023 – Teatro Sannazaro – ore 20.30

Concerto inaugurale

ALEXANDER GADJEV, pianoforte

Musiche di Johann Sebastian Bach, César Franck/Harold Bauer, Fryderyk Chopin, Modest Mussorgsky

Giovedì 19 ottobre 2023 – Teatro Acacia – ore 20.30

LEONORA ARMELLINI, pianoforte

ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO

ALESSANDRO CADARIO, direttore

Musiche di Wolfgang Amadeus Mozart

Giovedì 26 ottobre 2023 – Teatro Sannazaro – ore 20.30

Passion Galliano

RICHARD GALLIANO, fisarmonica

Giovedì 2 novembre 2023 – Teatro Sannazaro – ore 20.30

ALEXANDER ROMANOVSKY, pianoforte

Musiche di Fryderyk Chopin, Sergej Rachmaninov, Felix Mendelssohn-Bartholdy

Giovedì 9 novembre 2023 – Teatro Sannazaro – ore 20.30

BEETHOVEN IN VERMONT

spettacolo scritto e diretto da MARIA LETIZIA COMPATANGELO

con TRIO METAMORPHOSI (Mauro Loguercio violino, Francesco Pepicelli violoncello, Angelo Pepicelli piano)

musiche di Ludwig Van Beethoven

Mercoledì 15 novembre 2023 – Teatro Acacia – ore 20.30

Compositrici e compositori a confronto

OFM – ORCHESTRA FEMMINILE DEL MEDITERRANEO

ANTONELLA DE ANGELIS, direttore

ETTORE PAGANO, violoncello

Musiche di Marianna Martines, Franz Joseph Haydn, Grazyna Bacewicz, Arvo Pa?rt, Giovanni Sollima

Concerto in collaborazione con il CIDIM

Mercoledì 6 dicembre 2023 – Teatro Acacia – ore 20.30

Note a margine

di NICOLA PIOVANI

Con Marina Cesari, sax - Marco Loddo, contrabbasso - Nicola Piovani, pianoforte

Giovedì 14 dicembre 2023 – Teatro Sannazaro – ore 20.30

JAVIER COMESAÑA, violino

MATTEO GIULIANI DIEZ, pianoforte

Musiche di Enrique Granados, Claude Debussy, Igor Stravinskij, Olivier Messiaen, Ottorino Respighi

Giovedì 18 gennaio 2024 – Teatro Sannazaro – ore 20.30

TRIO JEAN PAUL

Musiche di Johannes Brahms, Felix Mendelssohn-Bartholdy e Robert Schumann

Giovedì 8 febbraio 2024- Teatro Sannazaro – ore 20.30

YING – LI, pianoforte

Musiche di Francois Couperin, Maurice Ravel, Sergej Prokof’ev, Franz Liszt, Bela Bartók

Concerto in collaborazione con Premio Antonio Mormone/ Società dei Concerti di Milano

Giovedì 15 febbraio 2024 – Teatro Sannazaro – ore 20.30

I due leoni

ENSEMBLE ARS LUDI

Antonio Caggiano, Gianluca Ruggeri, Rodolfo Rossi, Alessio Cavaliere, Berardo Di Mattia (percussioni)

Musiche di Giorgio Battistelli Philipp Glass, Steve Reich

Giovedì 22 febbraio 2024 – Teatro Sannazaro – ore 20.30

ALEXANDER LONQUICH, pianoforte

Musiche di Ludwig van Beethoven, Franz Schubert

Giovedì 7 marzo 2024 – Teatro Mercadante – ore 20.30

ORCHESTRA DEL MOZARTEUM DI SALISBURGO

LUIGI PIOVANO, violoncello solista e direttore

Musiche di Dmitri Shostakovich, Ludwig van Beethoven

Concerto in collaborazione con il Teatro Nazionale di Napoli

Giovedì 14 marzo 2024 –Teatro Sannazaro – ore 20.30

ANIELLO DESIDERIO, chitarra

Musiche di Gaspar Sanz, Federico Moreno Torroba, Enrique Granados, Joaquim Malats, Emilio Pujol, Johann Sebastian Bach, Stephen Goss

Mercoledì 20 marzo 2024 – Teatro Acacia – ore 20.30

ORCHESTRA LA FILHARMONIE

ENRICO BRONZI, violoncello

NIMA KESHAVARZI, direttore

Musiche di Luigi Boccherini, Franz Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto in collaborazione con il CIDIM

Giovedì 4 aprile 2024 – Teatro Acacia – ore 20.30

FILIPPO GORINI, pianoforte

I SOLISTI AQUILANI

Musiche di Ludwig van Beethoven, Nino Rota, Benjamin Britten

Giovedì 11 aprile 2024 – Teatro Sannazaro – ore 20.30

Tormento d’Amore

IAN BOSTRIDGE, tenore

CAPPELLA NEAPOLITANA

ANTONIO FLORIO, direttore

Musiche di Francesco Cavalli, Alessandro Stradella, Marc’Antonio Cesti, Antonio Sartorio, Cristoforo Caresana, Giovanni Legrenzi, Francesco Provenzale, Leonardo Vinci, Nicola Fago, Antonio Vivaldi

Giovedì 18 aprile – Teatro Sannazaro – ore 20.30

Black Telemann

ENSEMBLE BAROCCO DI NAPOLI

TOMMASO ROSSI, flauto dolce e traversiere

LAURA PONTECORVO, flauto traversiere

Musiche di Georg Philipp Telemann

Annunciata la prima esecuzione assoluta di “Black Telemann” di Pasquale Corrado (commissione Rete R.E.A.C.O)

Biglietti da euro 25 a euro 18 (ridotti under 30 da euro 12 a euro 5)

Info: prenotazioniscarlatti@gmail.com

Prevendita online: azzurroservice.it

Prevendite autorizzate: Concerteria, Il Botteghino, Mc Revolution

Info: info@associazionescarlatti.it www.associazionescarlatti.it

Tel. 081 406011 - 342 6351571 (Whatsapp)

IN FOTO: Nicola Piovani