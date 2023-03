Appuntamento in Via Lattea: St. Patrick's Day al Planetario di Città della Scienza

Il Planetario di Città della Scienza apre nuovamente le porte ai suoi visitatori di sera. Dopo il grande successo dello scorso 14 febbraio, il prossimo "Appuntamento in Via Lattea" sarà venerdì 17 marzo per accogliere nel migliore dei modi la Primavera ormai in arrivo.

Per l’occasione Città della Scienza si tinge di verde nella serata che celebra San Patrizio,e invita tutti i visitatori a vivere un’esperienza di Planetario totalmente nuova: immagini e animazioni spaziali con musica dal vivo regaleranno al pubblico un emozionante viaggio oltre i confini dell’Universo.

Vari sono i momenti che caratterizzeranno la serata, organizzata in due fasce orarie (a partire dalle 18:30) in collaborazione con Passione Astronomia e con il supporto di Euroavia Napoli e Seds Unina: accoglienza nel Museo Corporea con aperitivo accompagnato da dj set; esperienza immersiva in Planetario con spettacolo di sonorizzazione astronomica curato da Rossella De Falco e la sua arpa elettrica e infine, se il tempo lo consentirà, osservazione diretta delle stelle e di altri corpi celesti al telescopio con gli esperti di Passione Astronomia (in alternativa sarà prevista la visita guidata alla mostra “Spazio al futuro”).

Per maggiori info: www.cittadellascienza.it