Spring Equinox Ecstatic Dance: a Napoli la primavera inizia danzando

Spring Equinox Ecstatic Dance: il 20 marzo a Napoli la primavera inizia danzando.

L'evento

Partecipare ad un evento di Ecstatic Dance significa entrate in uno “spazio aperto” e privo di giudizio, ed esplorare l’esaltante sensazione di muoversi liberamente nel proprio corpo. Sei invitato a connetterti, giocare, sudare, allungarti, rilassarti, rinnovarti, rilasciare, improvvisare, trasformare. Rimanendo fedele a te stesso, rispettando il tuo corpo, in uno spazio sacro che co-creiamo insieme.

Gli eventi di ED creano un ambiente sicuro e rispettoso che abbraccia “tutti i sentieri”. Una pratica di movimento che sostiene la tua libera espressione delle emozioni e dello spazio interiore attraverso il movimento e la musica.

L’intenzione per questi appuntamenti è l’auto-esplorazione, la connessione, la guarigione, l’espansione del potenziale umano, la realizzazione ed il sostegno della nostra community.

Non ci sono passi da imparare, ne' movimenti giusti o sbagliati, ci si muove liberamente e in armonia con il proprio essere del momento.

Programma

Movimento • Meditazione • Community

con Max Passante

Domenica 20 marzo

Orario11.00 | 14.00

L'evnto si svolge nel rispetto delle normative anti-Covid vigenti.



11.00 | porte aperte

11.00 – 11.15 / riscaldamento

11.15 – 11.30 / cerchio di apertura

11.30 – 12.45 / Ecstatic Dance

12.45 - 13.00 / chill-out

13.00 - 14.00 / Ecstatic Dance

(il programma potrà essere modificato)

Costo

€ 25

€ 20 acquistando entro il 17 Marzo

Posti limitati

Per garantirti il posto è necessaria la prenotazione!

Prenota il tuo posto qui e risparmia: https://ggle.io/4jro

Oppure scrivi un messaggio WhatsApp con il tuo nome e cognome a: 335 716 1686

NORME ANTI-COVID:

• Resta a casa se hai lievi sintomi simili al raffreddore (mal di gola, naso che cola, starnuti, una leggera tosse o febbre a 38 °C) – avremo altre opportunità di ballare!

• Solo una persona alla volta nei bagni e negli spogliatoi

• Portare la propria bottiglia d’acqua.

• Evitare il contatto non necessario

• 1,5m di distanza prima e dopo il ballo

• Sono disponibili disinfettanti.

Max Passante

Dj, Producer, Ecstatic Dance Dj

"La musica è il filo conduttore del mio viaggio di vita. Ho cominciato a lavorare come DJ professionista dall’età di 16 anni. Con il passare degli anni ho sentito l’esigenza di cercare anche un’applicazione più profonda e olistica per usare al meglio le mie conoscenze e l’enorme potere della musica unita al movimento e al respiro."

Pioniere dell’intrattenimento consapevole, ha introdotto in Italia il concept del Conscious Clubbing, i party “alcool free” e le feste del mattutino con gli eventi TRANSITION, MORNING GLORYVILLE e attualmente ECSTATIC DANCE.

Dal 2015 al 2020 ha operato come Space Holder 5Ritmi certificato.

Promuove ed organizza classi, seminari, ritiri di pratiche olistiche e di guarigione e crescita personale: 5Ritmi, Conscious Dance, Breathwork, Yogabeats.