"Sposa d’aMare": trasforma il tuo sogno in un gesto d’amore e vai in luna di miele

Il matrimonio rappresenta una tappa importante per la vita di una coppia e per una donna la scelta dell’abito da sposa è fondamentale. Perché non trasformare il coronamento del proprio sogno in un gesto d’amore che arrivi anche a chi ha bisogno?

Per la prima volta il mondo della moda sposa incontra quello della solidarietà a favore di chi soffre.

Grazie alla donazione di abiti da sposa da parte di prestigiosi atelier campani, le future spose avranno l’opportunità di scegliere un abito sartoriale nuovo, raffinato e realizzato con tessuti di pregio sostenendo le attività di assistenza medico specialistica a casa dei sofferenti di tumore di ANT.

Per le ragazze che sceglieranno un abito da sposa solidale, la possibilità di andare in crociera con MSC Crociere e di alloggiare nella storica e lussuosa suite del Grand Hotel Parker’s di Napoli.

Tutti i dettagli dell’iniziativa saranno presentati il 16 ottobre alle 15.00 a bordo dell’ammiraglia della MSC Crociere, la MSC World Europa attraccata al porto di Napoli.

Per salire a bordo è necessario registrarsi attraverso un link che si riceve solo previa conferma da inviare a:

Katia Manna - 3288427184

katia.manna@ant.it

Delegazione.napoli@ant.it