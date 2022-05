Sport e Salute a Monte di Procida in occasione del Giro d’Italia

Febbre rosa. Sport e salute al Giro d'Italia. In occasione della tappa in Campania della più celebre corsa in bici su strada nazionale, tra le blasonate internazionali, sabato 14 maggio a Monte di Procida, l'Azienda dello Stato per la promozione dello sport sarà presente per celebrare la ripartenza sportiva su due ruote.

Una mattina insieme con esibizioni di taekwondo, pattinaggio a rotelle, ginnastica artistica e dimostrazioni di pallavolo e basket in uno spazio brandizzato su corso Garibaldi, con diverse asd (Chige, California, Squadra Mediterranea, Crystal Star) e dove dalle ore 10 alle 14 interverrà il Legend Sandro Cuomo, Hall of Fame e oro alle Olimpiadi di Atlanta 1996, nello spazio antistante la palestra scolastica “Aldo Romeo”, in attesa del transito del Giro d'Italia 2022. Il presidente della Federazione motonautica regionale Antonio Schiano di Cola insegnerà ai passanti che vorranno divertirsi come approntare i nodi marinareschi, vero enigma concettuale per chi è lontano dal codice del mare.

Sarà una nuova occasione per il personale di Sport e Salute di illustrare iniziative e progetti attivi sul territorio e promossi a livello nazionale, volti a favorire l'attività motoria, facilitare i sani stili di vita e accrescere la cultura sportiva.

Monte di Procida una scelta non casuale. In forza del protocollo d'intesa tra Sport e Salute e il Comune, nominato dall'ACES Europe "Comune europeo dello Sport 2023", sarà il primo di una serie insieme.

“Siamo davvero felici e onorati di esserci”, afferma Francesca Merenda, segretario Sport e Salute Campania, che ha ufficializzato il protocollo d’intesa con Monte di Procida, incontrando il sindaco Giuseppe Pugliese, Tobia Massa (assessore al Bilancio, Tributi e Trasparenza), Fabio Capuano (consigliere delegato alle associazioni) e Antonio Schiano di Cola (presidente Federazione motonautica regionale).

“Il Comune di Monte di Procida, nell’ottica dello sviluppo delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell’individuo e parte integrante dell’educazione e della cultura nazionale, intende avvalersi della collaborazione di Sport e Salute per l’organizzazione di attività ed eventi sportivi, legati al benessere e alla formazione, che verranno concordati in maniera sinergica per il 2023, quando si celebrerà l’evento internazionale Monte di Procida Comune europeo dello Sport”, conclude soddisfatta Merenda.

Si guarda al futuro insieme, con ottimismo e ponendo le basi per valorizzare i territori della Campania, attraverso lo sport e le sue declinazioni sociali. E il fascino della corsa in rosa fa da apripista in questa direzione.