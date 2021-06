Splendori ad Ercolano: tour guidato dell'area archeologica e dell'Antiquarium

Ercolano è lo scavo più sorprendente che si possa visitare tra le tante realtà archeologiche ai piedi del Vesuvio. Incastonata tra il vulcano e il mare , la cittadina fu travolta dalla furia piroclastica durante l'eruzione del 79 d. C. e oggi, dopo quasi due millenni dalla tragedia, ci presenta un mondo forse meno variegato di quello di Pompei, ma sicuramente più intimo e prezioso. Volete saperne di più? Allora seguiteci in questo viaggio nel passato tra case, strade e botteghe d'altri tempi, tra affreschi e mosaici stupefacenti, tra arredi in legno e monili inaspettati: sarà una scoperta continua!



La durata del tour è di circa 2 5 ore



Appuntamento: Domenica 6 giugno alla biglietteria degli Scavi di Ercolano.



Prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp al numero 3387870753 oppure via email info@guidesaroundnaples.com

(attendere conferma della prenotazione).



IMPORTANTE: Per l'acquisto del biglietto di ingresso agli scavi, che è a carico dei singoli partecipanti e non è incluso nel servizio guida, ATTENDERE LA CONFERMA DEL TOUR DA PARTE DEGLI ORGANIZZATORI. Il costo è di 13 euro a persona per gli adulti dai 25 anni in su, 2 euro per la fascia d'età 18-24 (presentare carta d'identità all'ingresso del museo), gratis sotto i 18 anni (presentare carta d'identità all'ingresso).



Contributo di partecipazione per visita guidata: 10 euro a persona.

Il tour si svolgerà con un minimo di 8 partecipanti e nel rispetto delle norme sul distanziamento anti-covid.

Obbligatorio indossare la mascherina.





