"Spiriticchio. I fiori di Moro" in scena al Teatro Stabile d’Innovazione – Galleria Toledo

Apre la stagione 2023/2024 del Teatro Stabile d’Innovazione – Galleria Toledo, lo spettacolo Spiriticchio. I fiori di Moro, prodotto da Piccola Città Teatro (impresa di produzione teatrale finanziata dal Mic, www.piccolacittateatro.it).

Scritto da Giovanni Chianelli e Giovanni Conforti, la pièce è interpretata da Ettore Nigro in scena con il pianista Francesco Capriello che esegue le musiche dal vivo. Firma la regia Mario Autore, mentre Giancarlo Minniti le scene.

A parlare è Antonio Spiriticchio, il fioraio ambulante di via Fani che il giorno del sequestro di Aldo Moro non si trovò sul luogo di lavoro, perché i terroristi, la notte precedente, avevano provveduto a forare le ruote del suo furgoncino per impedirgli di essere presente nel luogo del rapimento e sbarazzarsi di uno scomodo testimone.

Spiriticchio è, quindi, il simbolo (e la storia), di chi doveva esserci e non c’è stato, a osservare da vicino uno degli episodi cruciali e più controversi della recente storia d’Italia. Conservato in una scatola nera mai più ritrovata, il sequestro di Aldo Moro assume i contorni mitici di un momento che resterà per sempre impresso nella memoria - Tu dov’eri quel giorno? -.

Circondato ogni giorno dai colori, l’uomo del popolo, che conosce il linguaggio dei fiori e dispensa consigli in merito ai clienti, incrocia, senza volerlo, la vicenda del presidente della Democrazia Cristiana: la storia con la s minuscola, dunque, entra in contatto con la grande Storia. Un triste intreccio riscattato dalla dolcezza del fiore, trait d’union, secondo Spiriticchio, della sequenza micidiale che portò al rapimento: il cognome di uno dei brigatisti (Raffaele Fiore), il segnale del passaggio delle auto dato con un mazzo di fiori, fino ai petali ritrovati sul cadavere di Moro.

