“Spezzato il cuore della Bellezza” in scena al Teatro Area Nord

Sarà lo spettacolo “Spezzato il cuore della Bellezza” scritto da Mariano Dammacco e interpretato da Serena Balivo in scena sabato 22 gennaio 2022 ore 20.30 e domenica 23 gennaio ore 18.00 il secondo appuntamento della stagione teatrale del Teatro Area Nord dopo il successo di “Natale in casa Cupiello – spettacolo per attore cum figuris”.

Il teatro, la danza e le residenze artistiche del Centro di residenza C.RE.A.RE CAMPANIA in partenariato con Teatro delle Arti - Salerno animeranno la programmazione della sala di Piscinola resa più accogliente dopo la recente ristrutturazione. Offerto agli spettatori anche quest’anno il consueto servizio navetta dal centro della città.

In cartellone 19 e 20 febbraio “Livore – Mozart e Salieri” della compagnia VicoQuartoMazzini con Michele Altamura, Francesco d’Amore, Gabriele Paolocà che curano anche la regia, la drammaturgia è di Francesco d'Amore.12 e 13 marzo “Ladies Bodies Show” orchestrato dalla coreografa Silvia Gribaudi, con la collaborazione drammaturgica di Marta Dalla Via, interpretato da Francesca Albanese, Silvia Baldini, Laura Valli. 19 e 20 marzo Il vangelo delle beatitudini di e con Aida Talliente.

26 e 27 marzo Io che ho amato solo te… - monogamie familiari. 23 e 24 aprile Cabaret Colette un progetto di e con Valentina Curatoli e Arianna D’Angiò.

La stagione proseguirà con gli appuntamenti di TANz – La danza TAN con la direzione artistica di Antonello Tudisco. In residenza creativa i progetti: COLLETTIVO LA CORSA “Adam Mazul e le intolleranze sentimentali, PUTECA CELIDONIA “Felicissima jurnata”, DIMITRI CANESSA - GARBUGGINI/VENTRIGLIA “La fanciulla senza mani”, ARIANNA DANGIO’ CON VALENTINA CURATOLI E MICHELANGELO DALISI “Eravamo liberi”, SERGIO LONGOBARDI “Senza naso né padroni + Pinok Pezzok”, ANGELICA BIFANO “Noi siamo invece”

INFO:

0815851096 – 0815514981

teatriassociatinapoli@gmail.com

www.teatriassociatinapoli.it