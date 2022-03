Lo spettacolo in Italia tra sviluppo e territori: tavola rotonda a Napoli

Indirizzo non disponibile

L’Unione AGIS della Campania promuove, sabato 2 aprile (ore 11, al Teatro Mercadante di Napoli) un incontro aperto sul tema “Lo spettacolo in Italia tra sviluppo e territori”.

“Sarà una occasione – sottolinea Luigi Grispello, Presidente AGIS Campania - per riflettere sulle prospettive di sviluppo di questo settore e dimostrare che attraverso un potenziamento degli investimenti pubblici e privati ed un’adeguata crescita professionale dei suoi operatori, si possa addivenire nel tempo ad un superamento dell’attuale disequilibrio tra i diversi territori del Paese, così come rilevato in recenti studi”.

Moderato dal giornalista e scrittore Alessandro Barbano, Amministratore Unico della Fondazione Campania dei Festival, l’incontro prevede la presenza e gli interventi di rappresentanti di Istituzioni, imprese ed operatori culturali.

Una tavola rotonda dedicata all’analisi e alla individuazione di proposte sulle possibilità di crescita di un settore definito strategico per lo sviluppo civile, sociale ed economico del nostro Paese.

Nel corso dell’incontro sarà inoltre presentato dal Presidente, Prof. Adriano Giannola, il Focus sulle Performing Arts contenuto nell’ultimo rapporto Svimez 2021.

Info: tel. 0815517178 - E-mail: info@agiscampania.it