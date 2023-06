Tornano gli spettacoli “Open Air” al Teatro dei Piccoli

Orario non disponibile

Venti appuntamenti di teatro e musica e tante attività di laboratorio creativo sono in programma alla quarta edizione della rassegna “Open Air” al Teatro dei Piccoli della Mostra d’Oltremare di Napoli. L’iniziativa interamente dedicata ai bambini (dai 3 anni) e alle loro famiglie, nella sua prima sessione (nei giorni festivi che vanno da domenica 18 giugno a domenica 16 luglio), offrirà al pubblico nove giornate di spettacolo ed animazione tutte ambientate negli spazi attrezzati del parco di pini marittimi attiguo al teatro. Nella seconda parte della programmazione, tra il 9 settembre ed in 15 ottobre, si realizzeranno poi i restanti undici debutti previsti dalla rassegna organizzata da I Teatrini, Progetto Sonora e Le Nuvole/Casa del Contemporaneo, compagnie residenti del Teatro dei Piccoli.

La manifestazione, che aderisce al progetto “Campania è” e che è realizzata d'intesa con il Comune di Napoli e la direzione della Mostra d'Oltremare, presenta in rassegna titoli scelti tra le produzioni di maggior successo sia delle tre compagnie residenti che di quelle ospiti provenienti da tutta Italia. Si comincia, domenica 18 giugno (alle ore 18), con la proposta dell’Associazione I Teatrini che presenta “Come Alice…” uno spettacolo di Giovanna Facciolo tratto dal capolavoro di Lewis Carroll.

Si continua sabato 24 giugno, ore 18, con una produzione firmata Casa del Contemporaneo che propone l’originale ascolto multisensoriale site-specific della celebre fiaba di “Pollicino” (adatto ai ragazzi dai 9 anni in su) mentre domenica 25 giugno, ore 18, Progetto Sonora dedica ai piccoli dai 3 anni in su il primo dei suoi Concerti per l’infanzia: l’“Estate”.

Le ospitalità di compagnie nazionali iniziano con due spettacoli del Granteatrino, storica compagnia fondata da Paolo Comentale nel 1983 a Bari. A Napoli presenterà “La strega Teodora e Draghetto” (sabato 1 luglio, ore 19) e “Bruno lo zozzo e gli amici immaginari” (domenica 2 luglio, ore 19) due divertenti spettacoli che utilizzano varie tecniche del teatro d’animazione e di figura, adatti ai piccoli dai 3 anni in su.

La prima sessione di “Open Air” continua con la fiaba intitolata “Con le ali di Peter” (sabato 8 luglio, ore 19); con i burattini in baracca nello spettacolo “Pulcinella che passione” (domenica 9 luglio ore 19); con il secondo “Concerto per l’infanzia: Mari e Monti” di Progetto Sonora (sabato 15 luglio, ore 19) per concludersi con lo spettacolo “La cerva fatata” (domenica 16 luglio, ore 19) una nuova produzione del Teatro dei Colori di Avezzano.

"Ritorniamo per il quarto anno – dichiarano gli organizzatori – con i nostri appuntamenti di teatro e musica all’aria aperta dedicati al nostro pubblico di bambini e ragazzi offrendo loro la nostra proposta culturale, di spettacolo ma anche di sano divertimento, nella pineta del Teatro dei Piccoli, luogo della città creato per loro e che a loro appartiene”.

INFO:

Doppio ingresso per il pubblico, da Viale Usodimare o dal Quick Parking di Via Terracina n.197 (parcheggio convenzionato con il Teatro dei Piccoli).

Il biglietto costa 8 euro, con prenotazione obbligatoria ai numeri 327 079 5871 e 081 18903126 (entrambi anche whatsapp), email info@teatrodeipiccoli.it. Info online: FB/ teatrodeipiccolinapoli o www.teatrodeipiccoli.it

Apertura biglietteria: 60 minuti prima dell’orario di inizio spettacolo

In caso di avverse condizioni meteo alcuni spettacoli potranno essere allestiti all’interno del teatro

Programma

domenica 18 giugno, ore 18 COME ALICE… I Teatrini

sabato 24 giugno, ore 18 POLLICINO ascolto multisensoriale e laboratorio di Casa del Contemporaneo

domenica 25 giugno, ore 18 CONCERTI PER L’INFANZIA “L’ESTATE” Progetto Sonora

sabato 1 luglio, ore 19 LA STREGA TEODORA E DRAGHETTO Compagnia Granteatrino

domenica 2 luglio, ore 19 BRUNO LO ZOZZO E GLI AMICI IMMAGINARI Compagnia Granteatrino

sabato 8 luglio, ore 19 CON LE ALI DI PETER I Teatrini

domenica 9 luglio ore 19 PULCINELLA CHE PASSIONE Le Nuvole/Casa del Contemporaneo

sabato 15 luglio, ore 19 CONCERTO PER L’INFANZIA “MARI e MONTI” Progetto Sonora

domenica 16 luglio, ore 19 LA CERVA FATATA Teatro dei Colori

sab. 9 e dom. 10 settembre, ore 17 POLLICINO ascolto multisensoriale/lab Casa del Contemporaneo

sabato 16 settembre, ore 17 HANSEL E GRETEL E LA CASA DA MANGIARE Compagnia degli Sbuffi

domenica 17 settembre ore 17 PULCINELLA CHE PASSIONE Le Nuvole/Casa del Contemporaneo

sabato 23 settembre ore 17 IL SOLDATINO DI STAGNO Nata Teatro

domenica 24 settembre ore 17 PIERINO IN BLUES Nata Teatro

sabato 30 settembre ore 17 PULCINELLA CHE PASSIONE Le Nuvole/Casa del Contemporaneo

domenica 1 ottobre ore 17 CONCERTO PER L’INFANZIA “L’AUTUNNO” Progetto Sonora

sabato 7 ottobre ore 11 CAPPUCCETTO ROSSO La Mansarda

domenica 8 ottobre ore 11 Laboratorio & Concerto “MUSICA e GIOCO” Progetto Sonora

sabato 14 ottobre ore 11 Laboratorio & Concerto “MUSICA e MOVIMENTO” Progetto Sonora

domenica 15 ottobre ore 11 I BRUTTI ANATROCCOLI Unoteatro Stilema