Lo “Spazio da scoprire” nel weekend a Città della Scienza

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 24/09/2022 al 25/09/2022 Orario non disponibile

Lo “Spazio da scoprire” è il titolo del weekend del 24 e del 25 settembre a Città della Scienza. Attraverso “Il cielo del mese”, nuovo ‘live show’ al Planetario sarà possibile esplorare il cielo notturno, tanto suggestivo quanto mutevole, imparare a riconoscere le principali costellazioni e le stelle più brillanti oltre che apprendere storie mitologiche e straordinarie.

Laboratori interattivi e tante curiosità, per i giovani visitatori, sul sistema solare e su come costruire velivoli che possono viaggiare nello spazio cosmico. E ancora, le molteplici attrazioni offerte da Partenoplay, quarta edizione del Festival del Gioco per Tutti, le visite guidate al museo interattivo del corpo umano Corporea e alla Mostra Insetti.

Infine, domenica alle ore 11:00 verrà inaugurata la mostra fotografica collettiva “L’arte nell’epoca della sostenibilità ambientale” curata da Francesca Sciarra e Anna Serrato. La mostra fa parte delle oltre 100 esposizioni relative al Progetto Fotografico Nazionale FIAF 2020/21 “AMBIENTE CLIMA FUTURO”.

Per maggiori info: https://www.cittadellascienza.it/