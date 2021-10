Soul Live music al Lanificio 25

Venerdì 8 Ottobre

SOULFTAARA - Live Concert

INGRESSO GRATUITO

È consigliata la prenotazione

START H. 21:00

- Parcheggio custodito



Una piacevole serata al Lanificio25 accompagnata dalla meravigliosa musica “Neo-Soul” e i nostri cocktail



"SOULFTAARA" è un progetto musicale nato a Napoli, nel recente 2017 all’interno del conservatorio di Napoli “San Pietro a Majella”. Nato inizialmente dall’incontro tra Pietro Scalera (basso elettrico), Letizia Vitagliano (voce) e Cristiano Caiazzo (batteria) a questi si sono poi aggiunti prima Lorenzo Catocci (pianoforte e tastiere) e poi Lorenzo Zollo (chitarra e tastiere).

Il nome lascia intendere un forte legame con il territorio, in quanto la solfatara è il vulcano simbolo di Pozzuoli, provincia di Napoli. Un luogo di riferimento per la nascita e la crescita del progetto, quindi quale nome migliore se non questo!



Il gruppo tuttora ha all’attivo la pubblicazione di un videoclip (“Banalità”, 2019, Maxsound) che ha anticipato l’uscita del loro primo EP “Diverso” (2020, Maxsound) registrato durante l’estate del 2019.

