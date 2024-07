Patrizia Cirulli a "Sorrento Incontra", tra musica e poesia nel nome di Eduardo

Continua con Patrizia Cirulli, venerdì 5 luglio alle ore 20.00 al Chiostro di San Francesco, la rassegna “Sorrento Incontra 2024”. Sarà l'apprezzata cantautrice, compositrice e autrice, infatti, la nuova protagonista dell'applaudita manifestazione promossa dal Comune di Sorrento e realizzata dalla “In Scena”.

Al pubblico la passionale interprete milanese, attraverso dieci brani di una raffinatezza straordinaria, regalerà le emozioni dello spettacolo “Fantasia - le poesie di Eduardo”. Un lavoro pronto a coniugare musica e poesia, due arti che da sempre si sono intrecciate, rincorse, amate, rispettate. Con l’approvazione di Luca De Filippo prima, e degli altri eredi di Eduardo in seguito, la cantautrice, per il suo concerto poetico ha composto le musiche costruendo un ambiente sonoro raffinato e acustico per accompagnare le liriche del poliedrico Eduardo. Tratto dall'album “Fantasia” edito da Squilibri, “il lavoro propone - come ha detto il musicologo Pasquale Scialò - degli emozionanti momenti sia sul piano creativo che interpretativo, collocandosi in modo equilibrato tra ammirazione e distacco, rapporto ravvicinato con questa tradizione poetica e autonomia espressiva”.

Cantautrice di talento, Patrizia Cirulli mostra da sempre una grande curiosità intellettuale. La stessa che la spinge, con rispetto ma senza soggezione, a “incontrare” l’arte dei “Grandi” e non solo al livello musicale. Le è particolarmente congeniale, poi, trasformare la poesia in canzone; un’attività difficile, non sempre soddisfacente e qualche volta persino pericolosa. Ed è proprio con “Fantasia”, che la Cirulli fa rivivere in modo nuovo le liriche così delicate e intime e al contempo così intense e appassionate di Eduardo, dimostrando come il suo patrimonio artistico non sia solo partenopeo.