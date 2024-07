A "Sorrento Incontra" arrivano le scrittrici Chiara Galgani e Valeria Santoro

Nuovo appuntamento per “Sorrento Incontra”, la rassegna promossa dal Comune di Sorrento e realizzata dalla “In Scena” che nella stupenda cornice del Chiostro di San Francesco sabato 20 luglio, alle ore 19, ospiterà la presentazione del libro “Leadership femminile. Esiste davvero?” di Chiara Galgani e Valeria Santoro, pubblicato da Franco Angeli.

Un incontro che grazie alla presenza di Tea Maione, pronta a dialogare con le due autrici, seguendo i contenuti della pubblicazione, rappresenterà un viaggio lungo tutta la penisola che, con un approccio deduttivo, indaga sulle storie esemplari di 10 donne imprenditrici e manager, protagoniste della storia industriale del Paese. Con la prefazione di Lella Golfo, il libro si propone di approfondire il rapporto tra mondo femminile e managerialità. Un racconto attraverso generazioni diverse che meglio di molti manuali riesce a tratteggiare il copione della managerialità di successo e la sua trasformazione nel corso degli anni. Ne emerge un quadro chiaro. Il leader è, prima che uomo o donna, una persona con le sue peculiarità. Competenza, impegno, sacrificio e determinazione sono requisiti imprescindibili che oltrepassano i confini del gender, a cui è necessario ispirarsi per qualsiasi affermazione professionale. Ma se è vero che la leadership non ha genere, è altrettanto innegabile che le donne, accanto a “requisiti universali”, possono contare su valori più tipici del mondo femminile: empatia, ascolto, capacità di creare team coesi. Prerogative esercitate in modo autorevole e non autoritario, in grado di includere le diversità e valorizzare le differenze con una naturale attenzione ai temi della sostenibilità. Mettendo in campo una leadership efficace e di assoluta modernità, già proiettata nel futuro.