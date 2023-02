Sorrento in Love: otto giorni dedicati alla festa degli innamorati

Da domani 8 febbraio e fino al 15 febbraio, Sorrento si veste di rosso per festeggiare San Valentino. La festa degli innamorati, che coincide con quella del santo patrono della città, Sant’Antonino, sarà per otto giorni il leitmotiv che accoglierà visitatori e curiosi. “Sorrento in Love”, questo il nome scelto per l'iniziativa, ha l'obiettivo di invogliare le coppie a trascorrere qualche giorno nella città del Tasso.

In particolare, il programma prevede via San Francesco, piazza della Vittoria, piazza San Francesco e via degli Archi, addobbate con cuori e luminarie, così come la villa comunale Salve D'Esposito. Inoltre i negozi del centro saranno allestiti a tema, ed alcuni angoli del centro storico illuminati con il colore dell’amore.