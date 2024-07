Sorrento classica: i prossimi appuntamenti del Festival diretto dal Maestro Paolo Scibilia

La forza travolgente del flamenco e il virtuosismo del violino caratterizzano i prossimi appuntamenti, del 23 e il 25 luglio alle 21.15, di “Sorrento classica” il festival musicale internazionale diretto artisticamente dal Maestro Paolo Scibilia e organizzato dalla S.C.S. Società dei Concerti di Sorrento e dalla Città di Sorrento all’interno del programma ufficiale degli eventi della Città di Sorrento, con il patrocinio della Regione Campania.

Il celebre chitarrista flamenco Carlos Piñana (in foto) propone “Cuerpo & Alma”: Omaggio al Flamenco martedì 23 alle 21.15 con il Puro Flamenco Dance Percussion Ensemble composto da Paolo Monaldi alle percussioni, Lara Ribichini e Stefano Arrigoni “El Farrubio” ballerini di danza flamenca e palmas.

“Cuerpo & Alma”: Omaggio al Flamenco: materia e spirito una interrelazione tra due concetti apparentemente antitetici di un unico essere dialettico che riflette l'essenza della musica e la sua elusività; “qui e ora”. Corpo e Anima rappresentano un viaggio mistico nel profondo del Flamenco, una cultura il cui spiritus movens è la musica. La musica è l'inizio e il fine di tutte le cose. I due pilastri principali del flamenco, la musica e la danza, il corpo e l'anima come combinazione ideale, sono ritratti in questo progetto. Il suo autore, Carlos Piñana, svela il significato peculiare del Flamenco basato sui dualismi: gioia-tristezza, amore-odio, vita-morte. La chitarra rappresenta l'anima, che nasconde le sfumature più sottili dei sentimenti tradotti in diversi stili di musica Flamenco. Carlos Piñana combina forme di flamenco con il suo stile individuale e carismatico, per formare un capolavoro musicale di straordinario virtuosismo. Cuerpo & Alma”: è la perfetta combinazione di forza, lirismo e la più profonda comprensione dell'arte del Flamenco.

Il programma prevede l'esecuzione di: A tu vera, Templanza, Cairo, Triana, Juguetillos, Rosa de primavera, Esencia flamenca, A compás del poeta, A Tiempo de fuego.

Giovedì 25 luglio il chiostro di San Francesco si illumina con il genio musicale del giovane Teo Gertler, solista, violinista slovacco-ungherese, apprezzato in Europa principalmente per il suo suono, per la sua notevole sensibilità interpretativa, e per la sua tecnica violinistica. Con il pianista Antonio Gomena al pianoforte daranno vita a concerto dal titolo “L’enfant violon prodige”. In programma L. Van Beethoven Sonata per violino e pianoforte n. 7 in Do minore, op. 30 n. 2 -Allegro con brio- Adagio cantabile- Scherzo. Allegro, Allegro. Di H. Wieniawski eseguiranno: Variazioni su un tema originale in La minore, op. 15. Da H. W.Ernst The last Rose of Summer. Chiude il programma la Serenata Melancolica in Re bemolle maggiore, op. 26 di P.I. Tchaikovsky.

Prossimi appuntamenti della rassegna: Evento speciale di gala il 27 luglio con la partecipazione straordinaria di Valeria Golino per l’esecuzione dal vivo dell’album “Ghost”, con e di Maurizio Mastrini - pianista & Sorrento Classica Festival Orchestra, diretta da Paolo Scibilia. “Ghost” è il nuovo album discografico del celebre “Pianista al Contrario”. Valeria Golino riceverà per l’occasione il “Premio Sorrento classica per la cinematografia musicale”.

La Berliner Symphoniker – kammerorchester è la protagonista della serata del 30 luglio. Si tratta di una delle più importanti orchestre d’Europa, diretta da Gudni A. Emilsson e con i solisti: Alexander Hülshoff - violoncello e Giuseppe Nova - flauto. In programma musiche di Skalkottas, Haydn, Mozart, Verdi, Respighi. Acclamata in tutte le più grandi sale del mondo, al fianco di direttori e solisti di calibro, quali Lior Shambadal e Luciano Pavarotti, l'orchestra è stata fondata nel 1967 come Symphonisches Orchester Berlin e nel 1990 le è stato dato il nome attuale, dall’unione dell'orchestra Berliner Symohonisches Orchester e dell'allora Deutsche Symphonieorchester.