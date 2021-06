Sopra e Sotto Pizzofalcone: dal Castel dell'Ovo alla Galleria Borbonica

Sulle orme della Sirena Partenope, che la leggenda narra sia giunta sulle sponde dell'isolotto di Megaride dove si innalza il Castel dell'Ovo, risaliremo la collina di Pizzofalcone con le sue rampe panoramiche dove svetta la misteriosa Villa Ebe di Lamont Young, fino ai resti dell'antico castrum lucullanum, per poi raggiungere la Caserma dei Bastardi di Pizzofalcone, la Nunziatella e il Palazzo Serra di Cassano, il cui portone resta chiuso dal 1799 quando i Borbone misero a morte il giovane Gennaro.

Tra il pallonetto a Santa Chiara e Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone ci aspetta un'avventura nelle profondità del ventre di Napoli: scenderemo nel sottosuolo alla scoperta della Galleria Borbonica, in assoluto il sito sotterraneo più bello e completo di Napoli, dove visiteremo il complesso sistema di cave di tufo trasformate in cisterne dell'antico acquedotto sotterraneo e poi trasformate in rifugi antiaerei durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, e il tunnel scavato sotto la città per collegare Largo di Palazzo con il mare in età borbonica, successivamente adibito a deposito giudiziario di auto e moto d'epoca.



Inizio: davanti al Castel dell'Ovo

Fine: via Morelli



Visita guidata a cura della dott.ssa Lucia Nillo, Guida Turistica Abilitata della Regione Campania



Costo: 20€ a persona (tour + ingressi alla Galleria Borbonica + radioguida sanificata)



𝐏𝐫𝐞𝐧𝐨𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 al 3483488440

(Posti limitati)



MISURE ANTICOVID-19:

gruppo piccolo (posti limitati)

mascherina obbligatoria

gel disinfettante

distanziamento di almeno 1m.

Auricolari e radioguida per garantire il distanziamento

