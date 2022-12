€ 10 (€ 5 under 18)

Prezzo € 10 (€ 5 under 18)

Il 29 dicembre, alla Domus Ars, un Recital di musica classica per violino e pianoforte, con capisaldi dal grande repertorio romantico, come la Sonata “Primavera” di Ludwig van Beethoven e la “Gran Sonata” in Re minore di Robert Schumann.