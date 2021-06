“Il Sogno Reale”: un progetto di Ruggero Cappuccio per il Campania Teatro Festival

“Il Sogno Reale” è un progetto di Ruggero Cappuccio per il Campania Teatro Festival, a cura di Marco Perillo, dedicato alle meraviglie dell’epoca borbonica. Un focus su un periodo storico senza precedenti, i cui fasti e i cui primati, a Napoli come nel resto del Sud Italia, attraggono, incantano e accendono riflessioni ancor oggi.



Sette scrittori italiani (Viola Ardone, Wanda Marasco, Marco Perillo, Silvio Perrella, Elisabetta Rasy, Pierluigi Razzano, Emanuele Trevi) hanno realizzato per il Campania Teatro Festival sette racconti ispirati a personaggi, storie, aneddoti e luoghi relativi all’epoca borbonica. Questi racconti saranno interpretati da sette attori ( Euridice Axen, Sonia Bergamasco, Alessio Boni, Iaia Forte Alessandro Preziosi, Lina Sastri) nella splendida cornice della reggia di Capodimonte, Giardino dei Principi.



Il progetto prevede inoltre la redazione e pubblicazione di una guida stampata dei siti borbonici in Campania commissionati e realizzati dai Reali e destinati alle diverse attività: residenze, riserve di caccia e pesca, attività agricole, industriali, scientifiche e innovative, collezioni d’arte e musica. La guida, edita da EDITORI PAPARO, sarà distribuita gratuitamente al pubblico che seguirà gli spettacoli in programma al Festival.



Questo focus reale e immaginario sul secolo del Regno è completato dalla condivisione di iniziative e di progetti speciali da parte dei 14 siti che hanno aderito al progetto IL SOGNO REALE con esposizione di elementi materiali e immateriali pertinenti e riconducibili all’Epoca.

“Napoli Napoli. Di lava, porcellana e musica” al Museo di Capodimonte

Il Palazzo Reale di Napoli al tempo di Carlo di Borbone

Il Mann all’epoca dei Borbone

“Stelle di re. Capodimonte, la terrazza di Napoli sull’universo” all’Osservatorio Astronomico

Galleria Borbonica, alla scoperta del percorso di Ferdinando II

“Francischiello. L’ultimo re di Napoli” a Villa Campolieto

“Viaggio nella Storia da Carlo di Borbone a Pio IX” nella Reggia di Portici

“La linea ferroviaria Napoli-Portici” al Museo di Pietrarsa

Alla scoperta del Teatro Antico di Ercolano

L’Itinerario Borbonico di Pompei

Viste borboniche nel Parco Archeologico di Paestum

Apertura straordinaria della Real Casina di Caccia di Persano

La vita a San Leucio al tempo del “Codice”

Sotto le stelle di Carditello



PER INFO

mail: biglietteria@fondazionecampaniadeifestival.it cell: 3406063508 (dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 18.0=)



Programma letture - Museo e Real Bosco di Capodimonte - Giardino dei Principi ore 21,00

13 Giugno 2021 -Sonia Bergamasco - Il gilet di Silvio Perrella

17 Giugno 2021 - Alessandro Preziosi - Il Consulto di Wanda Marasco

20 Giugno 2021 - Lina Sastri - Le Regine immaginarie di Elisabetta Rasy

1 Luglio 2021 - Iaia Forte - Mia nonna e i Borboni di Emanuele Trevi

3 Luglio 2021 - Euridice Axen - Agata e la regina di Pier Luigi Razzano

5 Luglio 2021 - Claudio Di Palma - Il pentimento del principe d’Elbeuf di Marco Perillo

11 Luglio 2021 - Alessio Boni - Un sogno di fuga di Viola Ardone

