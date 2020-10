Si inaugura sabato 3 settembre alle ore 17, "Soglie", progetto fotografico di Martina Esposito, a cura di Sara Fosco. Visitabile presso ArtGarage (Viale Bognar, 21 Pozzuoli NA) fino al 16 ottobre la mostra è il primo appuntamento della rassegna FotoArt in Garage curata da Gianni Biccari e presenta una serie di opere in cui Martina ha trasformato le stanze in camere oscure con la luce di un foro stenopeico.



In virtù dell'ultima ordinanza della Regione Campania del 29 settembre in merito alle iniziative atte al contrastare la diffusione del Covid-19, l'accesso al vernissage sarà 𝒔𝒐𝒈𝒈𝒆𝒕𝒕𝒐 𝒂 𝒑𝒓𝒆𝒏𝒐𝒕𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆. Gli ingressi saranno contingentati in modo da permettere la presenza in sala di un numero massimo di visitatori di 20 (VENTI).

Sono previsti i seguenti orari di visita:

𝟏𝟕,𝟎𝟎

𝟏𝟕,𝟒𝟓

𝟏𝟖,𝟑𝟎

𝟏𝟗,𝟏𝟓

𝟐𝟎,𝟎𝟎

E' necessario prenotarsi al numero 081 3031395 (dalle 16,30 alle 20,30), nelle discussioni nell'evento, nella pagina Facebook Fotoart in Garage.

Si ricorda che una volta all'interno della struttura varranno tutte le disposizioni relative a obbligo mascherina, misurazione temperatura e distanziamento sociale.

