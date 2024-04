Sofia Loren, da Marina Grande al Mondo - Photo Exhibition: mostra fotografica per celebrare i 90 anni dell’attrice

In occasione del 90° compleanno dell'iconica attrice italiana Sofia Loren, la città di Sorrento si prepara ad accogliere un evento straordinario che celebra la sua vita e il suo legame profondo con questa splendida località costiera.



L'Associazione Piacere Sorrento, in collaborazione con la Galleria di Raffaele Celentano, LABout by Stylo Project, About Sorrento, Il Museo della Tarsia Lignea e con il prezioso sostegno dell'English Inn ed il patrocinio del Comune di Sorrento, è lieta di presentare una straordinaria mostra fotografica dedicata a Sofia Loren.



La mostra, che inaugura sabato 27 aprile alle ore 19:00 si terrà nel suggestivo Vicolo II Fuoro, il vicolo più stretto di Sorrento, che conduce verso il caratteristico borgo marinaro di Marina Grande, un luogo che è stato set del film con Vittorio De Sica “Pane Amore e…” di particolare importanza per la crescita dell'indimenticabile diva del cinema italiano.



L’iniziativa è la prima attività del progetto "ARS FUORO" della associazione Piacere Sorrento che ha l’obiettivo di salvaguardare la destinazione artigianale e le botteghe storiche del quadrilatero di Via Fuoro, Via San Nicola, Vico II Fuore e Vico III Fuoro.



Attraversando il vicolo i visitatori avranno l'opportunità di immergersi nella vita e nella carriera di Sofia Loren attraverso la collezione che il fotografo Raffaele Celentano ha raccolto negli anni e che offre uno sguardo unico e intimo sulla vita dell'attrice, catturando momenti preziosi e indimenticabili che hanno definito la sua leggendaria carriera nel cinema e oltre.



La mostra rappresenta un omaggio non solo a Sofia Loren, ma anche alla città di Sorrento, che ha giocato un ruolo significativo nella sua vita e nel suo cuore.



"Siamo entusiasti di offrire a residenti e visitatori l'opportunità di rivivere la magia e il fascino di un'icona del cinema italiano, mentre esplorano le strade di questa meravigliosa città costiera. Vi invitiamo calorosamente a partecipare a questa straordinaria mostra che celebra il talento senza tempo di Sofia Loren e l'incantevole città di Sorrento".