“Social Impact: Salute, Sociale, Sostenibilità”: l'evento al circolo Savoia

Il 5 luglio alle ore 18.00 presso il RYCC Savoia di Napoli si terrà l’evento “Social Impact: Salute, Sociale, Sostenibilità”

Non solo sostenibilità ambientale: per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030 e aderire al cambiamento imposto dall’ONU è oramai chiaro che cittadini e imprese devono concentrarsi e impegnarsi su tutti e tre i pillar della sostenibilità.

Il ciclo di eventi proposto dal Polo della Sostenibilità va in questa direzione e da oggi coinvolge anche gli enti pubblici e privati destinatari delle attività filantropiche.

Interverranno Fabrizio Cattaneo Della Volta, Presidente RYCC Savoia, Matteo Lorito, Magnifico Rettore dell’Università Federico II di Napoli, Annamaria Colao, titolare della Cattedra Unesco “Educazione alla salute e sviluppo sostenibile”, Giovanni Lombardi, Presidente del Gruppo Tecno. L’evento sarà moderato dal giornalista Alfonso Ruffo.



Matteo Lorito, Magnifico Rettore dell’Università Federico II di Napoli: “La sostenibilità, gli SDGs e i pillar della crescita sostenibile non fanno solo parte della nostra attualità, del nostro tempo e quindi degli studi e i programmi universitari che sottoponiamo a giovani sempre più attenti a queste tematiche. Sono un’importante leva per un ritorno, anche negli Atenei, dell’attenzione all’uomo, al suo rapporto con l’ambiente, non solo inteso come biodiversità, ma territorio sociale, comunità nella quale impegnarsi ogni giorno. Sono certo che eventi come questo possano dare un contributo importante alla diffusione di messaggi positivi, di cambiamento.”

Annamaria Colao, titolare della Cattedra Unesco “Educazione alla salute e sviluppo sostenibile”: “La cattedra Unesco Educazione alla Salute e allo Sviluppo sostenibile è costantemente impegnata nel promuovere progetti in grado di migliorare la salute e il benessere dei cittadini grazie ad azioni che possano essere concretamente utili a dare un contributo nella realizzazione degli obiettivi dell’Agenda 2030 avendo un impatto sociale nella vita quotidiana delle persone. Crediamo molto nella necessità di sinergie tra i diversi attori della società civile, scientifica e imprenditoriale come metodo fondamentale per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità.”

Giovanni Lombardi, Presidente e Founder del Gruppo Tecno, creatore del primo Polo italiano della Sostenibilità: “Parleremo dei progetti oggi attivi, condivideremo spunti e idee e soprattutto capiremo insieme come questo rappresenta una opportunità per le imprese che intendono migliorare le proprie performance nell’ambito dello Sviluppo sostenibile. In questa ottica deve cambiare il paradigma, dal semplice “dare” alla misurazione dell’impatto delle donazioni”.

Fabrizio Cattaneo Della Volta, Presidente RYCC Savoia: “Il convegno rappresenta un'opportunità per condividere le nostre esperienze in favore della sostenibilità e del benessere sociale nella comunità. Il Circolo Savoia si è sempre posto come obiettivo primario quello di promuovere azioni concrete e positive per l'ambiente e la società: una delle iniziative più significative che abbiamo intrapreso è stata l'insegnamento trasmesso ai giovani dell'area penale di Nisida, che li ha preparati a diventare sub e a svolgere attività di pulizia dei fondali della nostra città. Questa iniziativa ha avuto un effetto profondo sui ragazzi coinvolti, perché attraverso l'insegnamento delle tecniche di subacquea e la sensibilizzazione sulla fragilità degli ecosistemi marini, abbiamo potuto trasmettere importanti valori di rispetto per la natura e di responsabilità ambientale”.

IN FOTO: RYCC Savoia (dal sito ryccsavoia.it)