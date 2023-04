A Napoli un centro commerciale cerca il suo nuovo volto social: ecco come diventare un ambassador

Orario non disponibile

Quando Dal 14/04/2023 al 30/04/2023 Orario non disponibile

Giugliano in campania

Arriva una grande occasione per gli appassionati dei social network e dello storytelling digitale: la possibilità di diventare ambassador del Parco Commerciale Grande Sud di Giugliano, a meno di 15 km da Napoli. Basterà candidarsi dal 14 al 30 aprile sul sito grandesudambassador.it e compilare il form.

Tutte e tutti possono provare a mettere in campo il proprio talento per raccontare le opportunità di shopping, condivisione e divertimento offerte dal Parco creando post, reel e stories in grado di coinvolgere e appassionare la community online.

Il Parco Commerciale Grande Sud vuole così intraprendere un percorso di comunicazione innovativa, che porti gli UGC, User Generated Content, a un livello superiore, celebrando la propria identità attraverso il racconto di un cliente speciale: un grande ambassador.

Per saperne di più, è possibile consultare il sito grandesud.it e i profili social del Parco, sempre aggiornati e ricchi di contenuti.