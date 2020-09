Slow Opening - l'evento di riapertura di Magazzini Fotografici

Il 10 settembre 2020 ritorna, dopo la pausa estiva, Magazzini Fotografici. In occasione della riapertura è prevista un’intera giornata di opening, con un orario che va dalle 12:00 alle 21:00.

Con la riapertura sarà di nuovo visitabile la mostra Bord de Mer di Gabriele Basilico, il progetto commissionato dal governo francese nel 1985 che ci porta in viaggio tra i paesaggi costieri del Mar del Nord della Francia.

In più è prevista l’inaugurazione di #spazioFOTOcopiaXIV dove verranno presentate le opere selezionate sul tema #SPAZIO per la quattordicesima edizione del format. In mostra “Today has been cancelled”, il progetto di Elisabetta Pallini vincitore della call e in videoproiezione tutte le immagini selezionate, realizzate da:

▸ MC2.8 Maria Chiara Maffi e Chiara Giancamilli – Barca a Vela

▸ Giorgia Bisanti – World is not as i used to know

▸ Giuliana Conte

▸ Barbara Fiorillo – Immanenza

▸ Francesco Romeo – Cielo e terra

▸ Emiliano Esposito – Semiurbano

▸ Matteo Schiavoni

▸ Francesca Anastasia Beltrani

▸ Gaetano Ippolito

▸ Francesco D’Alonzo

▸ Riccardo Ferri – Quarantina

▸ Romano Maniglia – Photoreporter – Confini sospesi

▸ Lucia Mugnolo – Lo spazio condiviso

▸ Antonella Barra

▸ Monia Araldi – Negativo

▸ Roxy Beat Rossana Battisti – Spazio o mondo delle idee

▸ Valeria Dellisanti

▸ Giusi Bonomo – Demoni Meridiani

▸ Elena Giacobbe – Sulla soglia del se

▸ Sabrina Genovesi

▸ Alessandra Basile

Sarà inoltre presentato il nuovo numero della nostra zine #M che raccoglie tutte le immagini selezionate per questa edizione di #spazioFOTOcopia.

Sarà presente all’evento Gianni De Gregorio di FOTOCOMETA: dalle 17:00 alle 21:00 sarà allestita nelle sale di Magazzini Fotografici una vera e propria camera oscura e sarà possibile richiedere ritratti unici in bianco e nero, realizzati con l’utilizzo di una tecnica di oltre cento anni fa, riscatto di un procedimento fotografico storico ed artigianale.

Un opening che dura tutto il giorno, per garantire una visita in totale sicurezza, senza il rischio di sovraffollamenti.

Nel rispetto delle misure di sicurezza gli accessi verranno contingentati.

Ingresso gratuito per i soci di Magazzini Fotografici.



info

magazzinifotografici@gmail.com

328 76 66 584

www.magazzinifotografici.it