Al Teatro CortéSe la compagnia Skaramacay Art Factory presenta "Delittanza"

Continua senza sosta la programmazione al Teatro CortéSe dove, come finale di stagione, domenica 15 maggio 2022 alle ore 18:00, la compagnia di danza "Skaramacay Art Factory" presenta "Delittanza", uno spettacolo scritto e diretto da Erminia Sticchi.

Atteso dagli amanti del genere come uno degli appuntamenti da non perdere proposti dallo spazio di viale del Capricorno ai Colli Aminei, lo spettacolo vede la nota regista, coreografa, attrice e danzatrice Sticchi, con il suo laboratorio di fusione artistica, rivisitare un classico di Agatha Christie. Per il pubblico una vera sfida pronta a trasmettere la tensione ed il mistero di "Dieci piccoli indiani" attraverso la danza, grazie a coreografie innovative, trovate sceniche sorprendenti e atmosfere ad alto impatto emotivo. In "Delittanza" la sfilza di omicidi si snoda sul palco come le perle di una collana rotta, i corpi rotolano via, mentre chi resta viene attanagliato dal terrore. La domanda di tutti sembra essere "chi è l'assassino?", ma quella che rimbomba ad un livello più profondo è "chi sarà il prossimo?". Ancora una volta Skaramacay usa la danza per narrare una storia, ma questa volta al mistero del giallo che serpeggia in platea, si aggiunge il terrore di chi resta sul palco, tutti possibili vittime, tutti possibili assassini. Una storia che ricorda i giorni che stiamo vivendo, con un virus che potrebbe essere portato da chiunque, un virus che potrebbe colpire chiunque. Le danzatrici guidate da Erminia Sticchi raccontano la paura dell'altro, il sospetto, la tensione dei giorni della pandemia in una splendida metafora presa a prestito da una grande maestra del giallo e del mistero.

Prodotto da Skaramacay con la regia, il testo, le coreografie e la partecipazione in scena di Erminia Sticchi, lo spettacolo vede tra gli interpreti, Annalisa Pistone, Imma Tammaro, Amina Arena, Anna Cammisa, Giuseppe Messere, Ines Frattasio, Emanuela Milo, Gianfranco Maggio e Mariarosaria Visone.