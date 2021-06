"La sirena mi canta dentro": Monica Marra in concerto

"La sirena mi canta dentro"

Parthenope canta e libera la sua antica energia.

Monica Marra in un concerto spettacolo sul filo della magia/energia che diventa un occasione per aprire le nostre stanze emozionali che a volte sono chiuse, nascoste dimenticate dal nostro essere ancestrale all’ascolto!

Presenta la scrittrice Floriana Coppola.

Monica Marra Kamaal, voce e tamburo sciamanico

Enzo Amazio arrangiamenti e chitarra

Peppe Di Colandrea Clarinetto e Soprano

Biagio Orfitelli basso e contrabbasso

Enzo De Rosa batteria e percussioni

Antonella Buongiorno, voce narrante

Luigi Morale, piano e tastiere

Rampe S. Giovanni Maggiore, 80134 Napoli NA

Prenotazione obbligatoria.



Il ricavato sarà devoluto alla Basilica di San Giovanni Maggiore.



Visto il numero limitato di posti per il distanziamento anticovid si consiglia di prenotare in anticipo.

Prodotto da Gruppo Archeologico Kyme.

Il concept del concerto:

I pensieri e le emozioni sono fenomeni mentali invisibili, che producono effetti reali e visibili, sono una nostra grande ricchezza e l’essenza stessa della vita. Esprimere positivamente attraverso le vibrazioni sonore quello che pensiamo, sentiamo e vogliamo è una pratica spirituale conosciuta da migliaia di anni. Monica Marra, come spesso succede nella ricerca esistenziale, ha scoperto la Medicina Vibrazionale dei Mantra, prima di tutto come processo terapeutico personale e poi ha sentito l’urgenza e la necessità di condividere la sua esperienza con gli altri, attraverso la musica e il canto. Ogni suo concerto sta divenendo un cerchio di energia positiva che si allarga, rinforzando così la salute fisica e mentale di chi ascolta e di chi partecipa. La musica può essere un grande attivatore interiore spirituale, per rafforzare le nostre difese immunitarie e per ritrovare la pace.

