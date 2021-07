Simone Spirito in concerto a FoquSound

Il nono concerto della rassegna FoquSound. Sul palco della Corte dell'Arte della Fondazione FOQUS di scena il cantautore Simone Spirito.



Torna con un nuovo singolo inedito il partenopeo Simone Spirito. A tre anni dall'album "Eppur Simone", pubblicato dalla Polosud records, il cantautore pubblica "Respirare" un brano che nasce dall'attualità e si sofferma sulla malinconica sensazione di non aver avuto tutto il tempo necessario per andare in profondità nella ricerca della scoperta dell'altro e di se stessi. Una canzone piena di speranza nell'affermare che partendo da un cambiamento individuale, e di prospettiva della vita, è possibile concentrarsi sulle cose semplici della vita come godere di un respiro dimenticando il superfluo.



Il sound e la scrittura di Simone Spirito richiama la tradizione cantautorale degli anni 90 con riferimenti a Mario Venuti Nicolò Fabi e Tiromancino senza dimenticare il più recente Brunori Sas. Spirito rielabora le influenze e in fase di ricerca adotta un suono tra l'acustico e l'elettrico con una scrittura dai testi introspettivi e dall'impatto immediato.Simone Spirito in concerto è un trio con i sodali e bravissimi musicisti Pierluigi Patitucci al basso e Walter Marzochella alla batteria.

