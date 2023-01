Simone Schettino al Totò con "Se tutto va bene...stiamo uguale a prima"

Continua a ritmo serrato la stagione del Teatro Totò con Simone Schettino (nella foto) e lo spettacolo “Se tutto va bene... stiamo uguale a prima”. In scena nello spazio di via Frediano Cavara diretto da Gaetano Liguori dal 20 fino a domenica 29 gennaio (sabato doppio spettacolo), il lavoro del popolare comico e cabarettista con la regia di Enzo Liguori, condurrà il pubblico in un mondo diviso tra le risate e le riflessioni.

“Se leggiamo un qualsiasi libro di storia o vediamo un documentario - si legge nelle note dello spettacolo - due cose appaiono evidenti, e cioè che nel corso dei secoli tante cose si sono evolute, a cominciare dagli oggetti che ci circondano, mentre da contraltare l’indole e l’animo umano sono rimasti immutati, ragion per cui continuiamo a commettere gli stessi errori anche a distanza di centinaia d’anni. Questo più o meno vale per tutti, dai personaggi potenti, che spesso mettiamo alla sbarra, fino ai comuni mortali che fanno meno notizia ma sbagliano ugualmente.

La verità è che ognuno vorrebbe un mondo migliore ma fa ben poco per migliorarsi, facendo prevalere nel suo piccolo il proprio egoismo, giustificando i propri errori e le proprie malefatte con la scusa che, in fondo in fondo, così fan tutti, per cui anche se ci comportassimo correttamente cambierebbe ben poco, anzi...risulteremmo i fessi della situazione! Mettiamoci noi alla sbarra, facciamolo con una risata e facciamo uscire fuori le nostre debolezze senza aver il timore di essere giudicati. Anche perchè, mal che vada…così fan tutti!”.