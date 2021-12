"Silenti", mostra personale di Antonio Cìraci

Sabato 18 Dicembre 2021, alle ore 17.30 , alla Galleria Lineadarte Officina Creativa in Via San Paolo, 31 Napoli, si inaugura “Silenti”, personale di Antonio Cìraci.



La mostra sarà visitabile anche fino al 4 gennaio 2022, in galleria catalogo con testi critici di Rosario Pinto e Giovanni Cardone





























Brevi note sulla Mostra



Questa mostra vuole essere una sorta di elogio del Silenzio, inteso come prassi meditativa.



Accade spesso ad ognuno, ma, ad una certa età sorge quasi impellente e doverosa l’esigenza di raccogliersi e raccogliere il frutto dolce e amaro di ciò che abbiamo prodotto e di ciò che siamo, prima che caschi tutto nell’oblio. Quel frutto si coglie e si assapora solo calandosi nel buio profondo del nostro io. Ed è in quel sito che si può iniziare a vedere se stessi ed il mondo circostante sotto una luce diversa, forse più vera.



A me non interessava ritrarre persone, visi scrutati ed incontrati casualmente in metrò, in una sala d’aspetto, sulla panchina di una parco, a me interessava cogliere un momento, riportare su tela il loro essere silenti nel tempo necessario per ritrovarsi dentro, la luce che trapela e riverbera in superficie da quel buio profondo. Quella luce pura, seppur effimera, dove si cerca di capire.